رمضان: بدون الجمهور ليس لنا قيمة.. وهذا موقف معلول

عبر محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي عن رضاه بمستوى فريقه في مباراة العين الإماراتي وتحقيق الفوز.

وقال رمضان عبر قناة أون تايم سبورتس: "لعبنا ضد العين وهو فريق كبير واللاعبين كانوا رجالا، ونلعب كل مباراة على الفوز وسير اللقاء كان في صالحنا".

وأضاف "كل اللاعبين كانوا نجوما واعتدنا منهم على ذلك، والروح كانت مثل مباراة الزمالك والفارق فقط أن التوفيق حالفنا في الفرص أمام المرمى وسجلنا 3 أهداف".

وأكمل "أشكر الجمهور لأن اللعب بدونهم ليس لنا قيمة، واللاعب عندما يقدم مستوى جيد يحصل على مكافأة فورية من الجمهور في الملعب".

وأوضح عبر قناة أبو ظبي: "علي معلول عقده ممتد مع الأهلي لكنه تم رفع اسمه من القائمة بسبب الإصابة وبعد تعافيه إذا كان في حالة فنية جيدة وقادر على المنافسة للمشاركة سيتم قيده في قائمة الفريق".

وأتم تصريحاته "يجب أن يضيف اللاعب الأهلي ولكن ليس على حساب النادي وأن يكون النجاح متبادلا بين الأهلي واللاعبين وهذا الكلام ليس له علاقة بـ علي معلول، وأي لاعب قدم للأهلي حصل على مقابل لذلك وأكثر".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 والتي حلت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية. وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية.

وفاز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

وتقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في الدوحة عاصمة قطر.