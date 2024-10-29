مروان عطية: لاعب الأهلي يجب أن يرى نفسه الأفضل في العالم

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 - 22:27

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - مروان عطية

يرى مروان عطية لاعب الأهلي إن كل لاعب بالفريق يجب أن يتحلى بشخصية البطل ويرى نفسه الأفضل في العالم.

وفاز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل في بطولة إنتركونتينيتال ليتوج بكأس القارات الثلاثة ويتأهل للدور التالي.

وقال عطية عبر قناة أون تايم سبورتس: "بعد السوبر الإفريقي كلنا تعرضنا لضغط كبير لأن في الأهلي دايما نعيش تخت ضغط ولكن لاعب الأهلي يجب أن يتحلى بشخصية البطل ويرى نفسه الأفضل في العالم".

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وقال محمد مجدي "أفشة" لاعب الاهلي عبر قناة أون تايم سبورتس: "اجتهدنا ومن بداية المباراة كنا مركزين ونريد أن نقدم شيء للفريق، خرجنا من مباراة الزمالك وقلنا فيما بيننا إننا نريد الاستمرار في بطولة إنتركونتينينتال".

كما تحدث عمر كمال عبد الواحد قائلا: "قضيت فترة قصيرة حتى الآن في الأهلي ورأيت ما يفعله هؤلاء اللاعبين عندما يتم وضعهم تحت ضغط، ومن لا يملك الروح لا يجب أن يلعب كرة القدم".

وتابع "هذه الروح تعود إلى قادة الفريق، هم يجمعون اللاعبين دائما ونرى من لا يشارك لا يشعر بالحزن".

ويلعب الأهلي في الدور المقبل بشهر ديسبمر ضد الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي.

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