كأس إنتركونتينينتال - الأهلي ضد فريق آسيا 15-3

واصل الأهلي تفوقه الكاسح على الفرق الآسيوية في بطولات كأس العالم للأندية أو كأس إنتركونتينينتال.

وتغلب الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية دون رد سجلهم وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة" اليوم الثلاثاء في استاد القاهرة في ربع نهائي كأس إنتركونتينينتال.

ومنذ الهزيمة ضد جوانزو إيفرا جراند الصيني في كاس العالم للأندية 2013 التقى الأهلي مع فرق آسيوية سواء كانوا متوجين بدوري أبطال آسيا أو مستضيفين للبطولة خمس مرات.

وفي تلك المباريات فاز فيهم الأهلي جميعا وسجل 15 هدفا واستقبل 3 فقط.















































































































وجاءت النتائج كالتالي:

الدحيل القطري 1-0 في كأس العالم 2020

الهلال السعودي 4-0 في كأس العالم 2021

اتحاد جدة السعودي 3-1 في كأس العالم 2023

أوروا ريدز الياباني 4-2 في كأس العالم 2023

العين الإماراتي 3-0 في كأس إنتركونتينينتال

المباراة المقبلة للأهلي ستكون في 14 ديسمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وستقام المباراة في ملعب 974 الذي أنشئ خصيصا لاستضافة مباريات كأس العالم 2022.

ويلتقي الأهلي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

وحتى الآن لم يتم معرفة بطل أمريكا الجنوبية في ظل أن البطولة مازالت في نصف النهائي.

وستنطلق المباراة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

video:1