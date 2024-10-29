إلى نصف النهائي وليلة حمراء رائعة.. الأهلي يهزم العين بثلاثية في إنتركونتنينتال ويحصد الكأس

تأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 والتي حلت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية. وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية.

وفاز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

وتقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في الدوحة عاصمة قطر.

ثلاثية فوز الأهلي على العين سجلها كل من وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".

وصف المباراة

اعتمد مارسيل كولر مدرب الأهلي على التشكيل الذي لعب به في مباراة السوبر المصري ضد الزمالك دون أي تغييرات.

وبدأت المباراة بضغط قوي من الأهلي ومر إمام عاشور من ناحية اليسار وسدد كرة تصدى لها خالد عيسى حارس مرمى العين.

واستمرت خطورة الأهلي المبكرة وانطلق الشحات بالكرة ومررها إلى وسام الذي أعادها له ليضعه في مواجهة المرمى قبل أن يسدد كرة أبعدها الحارس إلى ركنية في الدقيقة 7.

وضغط الأهلي بقوة أكثر من الركنية كاد ربيعة أن يسجل بعدما تابع الكرة بتسديدة تصدى لها خالد عيسى ثم اصطدمت في العارضة، وعادت إلى وسام الذي سدد وتصدى الحارس مجددا وأبعد الكرة إلى ركنية.

ومن جديد نفذ يحيى عطية الله الركنية وقابلها طاهر بضربة رأسية مرت جوار القائم.

وطالب حسين الشحات بالحصول على ركلة جزاء بعد سقوطه في لعبة مشتركة مع مدافع العين لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب بشكل طبيعي.

وظهرت أول خطورة للعين في الدقيقة 26 بانطلاقة من ناحية اليسار من اللاعب إيريك الذي أرسل عرضية أرضية خطيرة لكنها لم تجد من يتابعها.

وأخيرا أسفر ضغط الأهلي القوي عن الهدف الأول في الدقيقة 33 بقدم وسام أبو علي.

وجاء الهدف بعد ضغط الأهلي على العين أثناء خروج الدفاع بالكرة ليخطئ يحيى نادر في التمرير ويضع وسام الكرة في شباك الحارس خالد عيسى.

ورد العين بفرصة خطيرة من رأسية للكوري الجنوبي بارك مرت أعلى عارضة الشناوي.

وسدد بالاسيوس كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء مرت جوار قائم مرمى الأهلي.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني استمرت محاولات الأهلي وأرسل يحيى عطية الله عرضية أبعدها الدفاع وارتدت إلى إمام عاشور الذي سدد مباشرة كرة ذهبت بعيدا عن المرمى.

ومرر يحيى عطية الله كرة إلى الشحات جعلته يتوغل داخل منطقة الجزاء من ناحية اليسار ليرسل عرضية أرضية لم تجد من يتابعها .

وضغط الأهلي بقوة واستمر في محاولة تسجيل الهدف الثاني ومنع دفاع العين من الخروج بالكرة بالشكل الصحيح.

وبهجمة مرتدة سريعة نجح الأهلي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 55 عن طريق إمام عاشور.

وجاء الهدف بعدما انطلق وسام أبو علي بالكرة ثم مرر إلى طاهر ناحية اليمين الذي أرسل عرضية إلى إمام، ليقابلها بتسديدة طائرة قوية لتذهب الكرة مباشرة في شباك الحارس خالد عيسى الذي لم يستطع التصدي لها.

ودفع هيرنان كريسبو بالمهاجم لابا كودجو بدلا من يحيى نادر في الدقيقة 64 لتنشيط هجوم العين.

وأطلق إمام عاشور تسديدة قوية بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس إلى ركلة ركنية.

ونفذ حسين الشحات الركنية وقابلها وسام أبو بتسديدة بكعب القدم لكن الحارس أمسك بها من على خط المرمى.

وأجرى كولر تبديل مزدوج للأهلي في الدقيقة 80 بنزول عمر كمال وعمرو السولية بدلا من حسين الشحات وكوكا.

وانفرد إمام عاشور بالمرمى بعد تمريرة طويلة وضعته في مواجهة المرمى لكن الدفاع الإماراتي تدخل معه في الوقت المناسب ليهدر فرصة إضافة الهدف الثاني.

ورد العين بضربة رأسية قوية من لابا كودجو مرت جوار قائم مرمى الشناوي في أخطر فرصة للفريق الإماراتي في المباراة.

ثم دفع كولر بالثنائي أشرف داري وأفشة بدلا من ياسر إبراهيم وإمام عاشور، ليظهر المدافع المغربي مع الأهلي لأول مرة في الدقيقة 87.

وضغط وسام أبو علي بقوة على دفاع العين ليخطف الكرة ثم مررها إلى عمر كمال الذي انفرد بالمرمى ليضطر الدفاع إلى عرقلته ويحصل الأهلي على ركلة جزاء.

وتقدم أفشة لتسديد ركلة الجزاء في الدقيقة 90 وسجل منها هدف الأهلي الثالث.

وفي الثواني الأخيرة شارك عمر الساعي لأول مرة مع الأهلي بدلا من مروان عطية، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة.

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أوهووووووووو.. إيه الحلاوة دي إيه الجمال ده يا أهلي😍.. استمتع بثلاثية الأهلي في مرمى العين بتعليق خليل البلوشي⚽🦅#كأس_إنتركونتيننتال_2024 pic.twitter.com/aPi0kfCrwR — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 29, 2024