كأس إنتركونتينينتال – موعد مباراة الأهلي في نصف النهائي.. المنافس المحتمل

تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس إنتركونتينينتال بفوزه على العين الإماراتي بهدفين دون رد في استاد القاهرة اليوم الثلاثاء.

وتغلب الأهلي على العين بثلاثية دون رد سجلهم وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".

وتوج الأهلي بلقب القارات الثلاثة إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا وذلك بعدما تخطى العين منافسه أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور السابق.

فمتى تقام المباراة المقبلة في نصف النهائي؟















































































































المباراة المقبلة للأهلي ستكون في 14 ديسمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وستقام المباراة في ملعب 974 الذي أنشئ خصيصا لاستضافة مباريات كأس العالم 2022.

ويلتقي الأهلي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

وستنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وحتى الآن لم يتم معرفة بطل أمريكا الجنوبية في ظل أن البطولة مازالت في نصف النهائي.

ويتنافس في نصف النهائي كل من ريفر بليت الأرجنتيني وأتليتكو مينيرو البرازيلي وبينارول من أوروجواي وبوتافوجو البرازيلي.

وكان أتليتكو مينيرو فاز في ذهاب نصف النهائي على ريفر بليت بثلاثية دون رد.

أما بوتافوجو فاكتسح بينارول بخماسية مقابل لا شيء.

جدير بالذكر أنه لو نجح الأهلي في تخطي عقبة نصف النهائي فهو سيواجه ريال مدريد في النهائي في ملعب لوسيل في قطر في 18 ديسمبر المقبل.

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