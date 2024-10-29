الثامن الذي يسجل في نسختين.. إمام يدك مرمى العين بهدف على الطائر

دك إمام عاشور لاعب الأهلي مرمى العين الإماراتي بهدف رائع على الطائر.

ويستضيف الأهلي منافسه العين اليوم الثلاثاء في استاد القاهرة في ربع نهائي كأس إنتركونتينينتال.

وفي الدقيقة 55 أرسل طاهر محمد طاهر عرضية من الناحية اليمنى قابلها إمام بتسديدة بيمناه على الطائر سكنت شباك الحارس خالد عيسى.

وأصبح إمام عاشور ثامن لاعب في تاريخ الأهلي يسجل في نسختين من كأس العالم للأندية بعد كل من محمد أبو تريكة وأحمد عبد القادر وأمادو فلافيو وياسر إبراهيم وعلي معلول وعماد متعب وحسين الشحات.

وكان إمام سجل هدفا في شباك اتحاد جدة السعودي في نسخة البطولة من عام 2023.

أما حال اعتبار كأس إنتركونتينينتال بطولة مختلفة عن كأس العالم للأندية فإن إمام أصبح أول لاعب يسجل للأهلي في بطولتين مختلفتين.

video:1