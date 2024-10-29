انتهت الأزمة.. وزارة الرياضة تعلن عودة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات خلال ساعات

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 - 20:50

كتب : FilGoal

مصطفى شلبي - عبد الواحد السيد - نبيل عماد - الزمالك

أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية النجاح في إنهاء أزمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات.

وقال محمد الشاذلي المتحدث باسم الوزارة في بيان رسمي، إن الوزارة نجحت في إنهاء الأزمة بعد نجاح التواصل بين السلطات المصرية والإماراتية.

وأتم البيان "حدث ذلك فى إطار الاحترام الكامل للأطر القانونية وارتكازا على العلاقات التاريخية التى تربط الدولتين الشقيقتين مصر والإمارات".

أخبار متعلقة:
دائرة قضاء أبوظبي تفند حيثيات الحكم على ثلاثي الزمالك مران الزمالك - جلسة خاصة مع الونش والسيد.. وتأهيل عبد الشافي عودة شيكابالا لتدريبات الزمالك.. وبرنامج تدريبي خاص يجهزه لمواجهة البنك الأهلي في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي

ومن المنتظر الإعلان عن نهاية الأزمة بشكل نهائي خلال ساعات وعودة اللاعبين إلى مصر.

كان القضاء الإماراتي قرر الحكم على ثلاثي الزمالك نبيل عماد، ومصطفى شلبي، وعبد الواحد السيد بالحبس لمدة شهر.

كما تم توقيع غرامة قدرها 600 ألف درهم، بواقع 200 ألف درهم على كل فرد من الثلاثي.

وقالت دائرة القضاء بأبوظبي عبر حسابها على منصة "إكس":

"قضت محكمة أبوظبي الجزائية، بحبس ثلاثة متهمين في واقعة الاعتداء بمباراة نادي الزمالك، لمدة شهر وتغريم كل منهم 200 ألف درهم، لإدانتهم بارتكاب جريمة التعدي على سلامة موظفين عموميين أثناء تأدية مهام عملهم، وإتيان أفعال من شأنها الإخلال بالنظام العام وإثارة الشغب أمام الجماهير خلال سير فعاليات مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك وبيراميدزالتي أقيمت في أبوظبي 20 أكتوبر الجاري"

"وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بالإدانة، أنه بعد فحص الدعوى والإحاطة بظروفها وملابساتها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، فقد تبين ثبوت التهم المسندة قبل المتهمين وذلك أخذا بما جاء في أقوال المجني عليهم بتحقيقات النيابة العامة، والتي تطابقت مع مضمون تفريغ الكاميرات في محل الواقعة، وثبوت عدم امتثال المتهمين للضوابطالتنظيمية، والتعدي على سلامة موظفين عموميين مكلفين بتأمين الفعالية الرياضية".

وحسبما علم FilGoal.com فإن مجلس إدارة الزمالك كلف المحامي الخاص به بالذهاب إلى محكمة أبوظبي والتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر بعد التأكد من أن صيغته التنفيذية واجبة التنفيذ وليس مع إيقاف التنفيذ.

ويأمل الزمالك بالاكتفاء بالفترة التي قضاها الثلاثي داخل الحبس، أو تخفيف العقوبة إلى أقصى درجة ممكنة.

وخسر الزمالك نهائي السوبر المصري بالإمارات أمام الأهلي 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

الزمالك عبد الواحد السيد مصطفى شلبي نبيل عماد الإمارات
نرشح لكم
تصرحيات نارية من إمام عاشور: أنا إنسان بارد.. وفي الأهلي نعوض البطولة بـ100 أشرف داري: كل لاعب يساعد زميله في الأهلي.. ونريد تقديم مستوى مميز باستمرار مؤتمر كولر: سأوجه رسالة للاعبين بعد ما حدث ضد العين.. ونصحيتي لطاهر أكرم توفيق: البعض شكك في الأهلي.. وليس لدي مشكلة للعب في أي مركز الشحات: تعاهدنا ألا نخسر بطولة أخرى.. وجمهور العين له معزة خاصة لدي الزمالك يوجه الشكر للإمارات على العفو عن ثلاثي الفريق الاتحاد المصري لكرة القدم يشكر الإمارات على العفو عن ثلاثي الزمالك خبر في الجول – مسؤولو الزمالك ينهون إجراءات الإفراج عن ثلاثي الفريق في الإمارات
أخر الأخبار
تصرحيات نارية من إمام عاشور: أنا إنسان بارد.. وفي الأهلي نعوض البطولة بـ100 10 دقيقة | الكرة المصرية
أشرف داري: كل لاعب يساعد زميله في الأهلي.. ونريد تقديم مستوى مميز باستمرار 15 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كولر: سأوجه رسالة للاعبين بعد ما حدث ضد العين.. ونصحيتي لطاهر 19 دقيقة | كأس العالم للأندية
أكرم توفيق: البعض شكك في الأهلي.. وليس لدي مشكلة للعب في أي مركز 32 دقيقة | الكرة المصرية
الشحات: تعاهدنا ألا نخسر بطولة أخرى.. وجمهور العين له معزة خاصة لدي 36 دقيقة | كأس العالم للأندية
الزمالك يوجه الشكر للإمارات على العفو عن ثلاثي الفريق 45 دقيقة | الكرة المصرية
الاتحاد المصري لكرة القدم يشكر الإمارات على العفو عن ثلاثي الزمالك 52 دقيقة | الكرة المصرية
رونالدو يهدر ركلة جزاء قاتلة.. النصر يودع كأس السعودية أمام التعاون 59 دقيقة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - رودري أفضل لاعب في العالم.. وكامل الترتيب والجوائز 2 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 3 خبر في الجول - طلب مصري بتقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات 4 خبر في الجول - تجديد حبس عبد الواحد وشلبي ونبيل عماد في أبو ظبي وتأجيل القضية