سجل في البطولة الرابعة.. وسام أبو علي يهز شباك العين بعد خطأ قاتل

هز وسام أبو علي مهاجم الأهلي شباك العين بعد خطأ قاتل من يحيى نادر لاعب الفريق الإماراتي.

ويستضيف الأهلي منافسه العين اليوم الثلاثاء في استاد القاهرة في ربع نهائي كأس إنتركونتينينتال.

وفي الدقيقة 32 أعاد يحيى نادر الكرة لحارسه خالد عيسى واستغل وسام الأمر وسدد الكرة من لمسة واحدة مباشرة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول للأهلي.

وأصبحت هذه البطولة الرابعة التي يسجل فيها وسام أبو علي هدفا على الأقل مع الأهلي بعد الدوري ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي.

فيما لم يهز أبو علي الشباك في بطولتي كأس مصر والسوبر المصري.

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