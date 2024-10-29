سجل في البطولة الرابعة.. وسام أبو علي يهز شباك العين بعد خطأ قاتل
الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 - 20:38
كتب : FilGoal
هز وسام أبو علي مهاجم الأهلي شباك العين بعد خطأ قاتل من يحيى نادر لاعب الفريق الإماراتي.
وسام أبو علي
النادي : الأهلي
ويستضيف الأهلي منافسه العين اليوم الثلاثاء في استاد القاهرة في ربع نهائي كأس إنتركونتينينتال.
وفي الدقيقة 32 أعاد يحيى نادر الكرة لحارسه خالد عيسى واستغل وسام الأمر وسدد الكرة من لمسة واحدة مباشرة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول للأهلي.
وأصبحت هذه البطولة الرابعة التي يسجل فيها وسام أبو علي هدفا على الأقل مع الأهلي بعد الدوري ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي.
فيما لم يهز أبو علي الشباك في بطولتي كأس مصر والسوبر المصري.
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بصوت عصام عبده..— ADSportsTV (@ADSportsTV) October 29, 2024
وسام أبو علي يسجل أول أهداف الأهلي#الأهلي_العين #كأس_القارات_للأندية pic.twitter.com/4JP61he2bY
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