سجل في البطولة الرابعة.. وسام أبو علي يهز شباك العين بعد خطأ قاتل

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 - 20:38

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - الأهلي

هز وسام أبو علي مهاجم الأهلي شباك العين بعد خطأ قاتل من يحيى نادر لاعب الفريق الإماراتي.

ويستضيف الأهلي منافسه العين اليوم الثلاثاء في استاد القاهرة في ربع نهائي كأس إنتركونتينينتال.

وفي الدقيقة 32 أعاد يحيى نادر الكرة لحارسه خالد عيسى واستغل وسام الأمر وسدد الكرة من لمسة واحدة مباشرة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول للأهلي.

أخبار متعلقة:
خالد عيسى يحرم الأهلي من هدفين محققين لوثر ماتيوس: الأهلي مثل بايرن ميونيخ وريال مدريد.. وأحب ما رأيته من الجمهور فايلر: استمتعت بالعمل مع لاعبي الأهلي.. وهذه حقيقة خلافاتي مع حسام عاشور وصالح جمعة فايلر: كنت أتمنى الاستمرار مع الأهلي وكورونا سبب رحيلي

وأصبحت هذه البطولة الرابعة التي يسجل فيها وسام أبو علي هدفا على الأقل مع الأهلي بعد الدوري ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي.

فيما لم يهز أبو علي الشباك في بطولتي كأس مصر والسوبر المصري.

وسام أبو علي الأهلي العين كأس إنتركونتينينتال
نرشح لكم
تصرحيات نارية من إمام عاشور: أنا إنسان بارد.. وفي الأهلي نعوض البطولة بـ100 مؤتمر كولر: سأوجه رسالة للاعبين بعد ما حدث ضد العين.. ونصحيتي لطاهر أكرم توفيق: البعض شكك في الأهلي.. وليس لدي مشكلة للعب في أي مركز الشحات: تعاهدنا ألا نخسر بطولة أخرى.. وجمهور العين له معزة خاصة لدي مرتجي: الأهلي أكبر قلعة رياضية في العالم كله أبو علي: جمهور الأهلي الأعظم في العالم.. ولعبنا مباراة مثالية ضد العين إنتركونتينينتال - كريسبو: كل شيء جربناه الأهلي قدم أفضل منه.. وارتكبنا العديد من الأخطاء الفردية السولية: سنحتفل بالفوز على العين ونبدأ سريعا الاستعداد للدوري المصري
أخر الأخبار
تصرحيات نارية من إمام عاشور: أنا إنسان بارد.. وفي الأهلي نعوض البطولة بـ100 10 دقيقة | الكرة المصرية
أشرف داري: كل لاعب يساعد زميله في الأهلي.. ونريد تقديم مستوى مميز باستمرار 15 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كولر: سأوجه رسالة للاعبين بعد ما حدث ضد العين.. ونصحيتي لطاهر 19 دقيقة | كأس العالم للأندية
أكرم توفيق: البعض شكك في الأهلي.. وليس لدي مشكلة للعب في أي مركز 32 دقيقة | الكرة المصرية
الشحات: تعاهدنا ألا نخسر بطولة أخرى.. وجمهور العين له معزة خاصة لدي 36 دقيقة | كأس العالم للأندية
الزمالك يوجه الشكر للإمارات على العفو عن ثلاثي الفريق 45 دقيقة | الكرة المصرية
الاتحاد المصري لكرة القدم يشكر الإمارات على العفو عن ثلاثي الزمالك 52 دقيقة | الكرة المصرية
رونالدو يهدر ركلة جزاء قاتلة.. النصر يودع كأس السعودية أمام التعاون 59 دقيقة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - رودري أفضل لاعب في العالم.. وكامل الترتيب والجوائز 2 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 3 خبر في الجول - طلب مصري بتقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات 4 خبر في الجول - تجديد حبس عبد الواحد وشلبي ونبيل عماد في أبو ظبي وتأجيل القضية