خالد عيسى يحرم الأهلي من هدفين محققين

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 - 20:11

كتب : FilGoal

الأهلي ضد العين

وقف خالد عيسى حارس مرمى العين الإماراتي حائلا أمام الأهلي ومنعه من تسجيل هدفين محققين.

ويستضيف الأهلي منافسه العين اليوم الثلاثاء في استاد القاهرة في ربع نهائي كأس إنتركونتينينتال.

وتبادل حسين الشحات الكرة سريعا مع وسام أبو علي وسدد الأول الكرة لكن خالد عيسى تصدى له.

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ومن ركلة ركنية فشل دفاع العين في تشتيت الكرة بعيدا وعادت إلى رامي ربيعة الذي سدد لكن خالد عيسى كان له بالمرصاد مرة أخرى.

وتبع وسام أبو علي الكرة لكن خالد عيسى حولها إلى ركلة ركنية.

وكان العين تأهل إلى تلك المباراة بفوزه على أوكلاند السيتي النيوزيلندي بستة أهداف لهدفين.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة في نصف النهائي مع المنتصر من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد.

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