خالد عيسى يحرم الأهلي من هدفين محققين
الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 - 20:11
كتب : FilGoal
وقف خالد عيسى حارس مرمى العين الإماراتي حائلا أمام الأهلي ومنعه من تسجيل هدفين محققين.
ويستضيف الأهلي منافسه العين اليوم الثلاثاء في استاد القاهرة في ربع نهائي كأس إنتركونتينينتال.
وتبادل حسين الشحات الكرة سريعا مع وسام أبو علي وسدد الأول الكرة لكن خالد عيسى تصدى له.
خالد عيسى يتألق أمام حسين الشحات#الأهلي_العين #كأس_القارات_للأندية #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/rVTRQSY4Qy— ADSportsTV (@ADSportsTV) October 29, 2024
ومن ركلة ركنية فشل دفاع العين في تشتيت الكرة بعيدا وعادت إلى رامي ربيعة الذي سدد لكن خالد عيسى كان له بالمرصاد مرة أخرى.
وتبع وسام أبو علي الكرة لكن خالد عيسى حولها إلى ركلة ركنية.
العملاق خالد عيسى ينقذ مرماه #الأهلي_العين #كأس_القارات_للأندية #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/i2STG9VsJV— ADSportsTV (@ADSportsTV) October 29, 2024
وكان العين تأهل إلى تلك المباراة بفوزه على أوكلاند السيتي النيوزيلندي بستة أهداف لهدفين.
وسيلتقي الفائز من تلك المباراة في نصف النهائي مع المنتصر من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد.