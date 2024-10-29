رئيس فرانس فوتبول: ربما أثر الكلاسيكو على فرص فينسيسوس في الكرة الذهبية

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 - 19:22

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور

علق فينسنت جارسيا رئيس تحرير صحيفة "فرانس فوتبول" المانحة لجائزة الكرة الذهبية على عدم فوز فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بها.

فينيسيوس جونيور

النادي : ريال مدريد

وكان رودري لاعب مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا توج بالكرة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته في حفل أقيم في العاصمة الفرنسية باريس مساء أمس الإثنين.

ولاقى فوز رودري بالجائزة انتقادات عديدة في ظل عدم حصول فينيسيوس عليها.

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وغاب ريال مدريد بالكامل عن حضور الحفل بعد حصوله على معلومات تفيد بعدم فوز فينيسيوس بالجائزة.

وتحدث رئيس تحرير "فرانس فوتبول" قائلا: "أستطيع أن أؤكد لكم أن سيتي وريال مدريد لم يعرف هوية الفائز، ربما كان لدى كل منهما شعور".

وأردف "المنافسة كانت متقاربة للغاية ربما عانى فينيسيوس من تواجد زميليه جود بيلينجهام وداني كارفاخال في المراكز الخمسة الأولى، ربما كذلك لم يساعده الكلاسيكو".

وكان ريال مدريد خسر الكلاسيكو ضد برشلونة في ملعب سانتياجو برنابيو برباعية دون رد.

وواصل "ريال مدريد وضع ضغطا علي لمعرفة إن كان فينيسيوس فاز بالجائزة وربما صمتي جعله يعتقد أنه خسر لذا لم يحضر النادي الحفل".

وأتم جارسيا حديثه "كل الأندية تصر أنها كانت تعرف الفائز لكننا أوضحنا من قبل أننا لن نبلغ الفائز بالجائزة قبل الحفل".

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