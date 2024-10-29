انتهت كأس إنتركونتينينتال – الأهلي (3)-(0) العين.. نزول عمر الساعي ونهاية المباراة
الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 - 19:05
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد العين الإماراتي في الدور الثاني لكأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتينينتال"، التي تقام على استاد القاهرة.
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ق 97: نزول عمر الساعي بدلا من مروان عطية
ق 90: ركلة جزاااااااااء لعمر كمال
ق 87: مشاركة أشرف داري وأفشة
ق 86: رأسية خطيرة من لابا كودجو تمر جوار مرمى الشناوي
ق 83: انفراد من إمام عاشور وفرصة الثالث تضيع بعد تدخل الدفاع
ق 80: نزول عمر كمال وعمرو السولية بدلا من الشحات وكوكا
ق 68: فرصة جديدة من الأهلي وركنية يتابعها وسام بالكعب والحارس يمسك الكرة
ق 67: إمام عاشور يسدد باليسرى والكرة يبعدها الحارس خالد عيسى إلى ركنية
ق 64: نزول لابا كودجو بدلا من يحيى نادر
ق 61: عرضية من وسام يبعدها الدفاع وتمر جوار المرمى
ق 55: جوووووووووووول إمام عاشور والثاني
ق 54: ضغط أحمر مستمر وفرص خطيرة تضيع
ق 48: فرصة خطيرة من الشحات بعد تمريرة من عطية الله
ق 47: فرصة أولى من إمام
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.
ق 42: تسديدة من بالاسيوس تمر جوار القائم
ق 36: محاولة ورأسية من بارك تمر أعلى العارضة
ق 33: جوووووووووووول وسام والأول بعد خطأ من يحيى نادر
ق 26: فرصة خطيرة وتوغل من العين من إيريك وعرضية تمر بسلام
ق 25: ضغط أحمر قوي
ق 16: مطالبات بركلة جزاء لحسين الشحات والحكم يشير إلى استمرار اللعب
ق 10: ركنية من يحيى عطية الله يتابعها طاهر بضربة رأسية تمر أعلى العارضة
ق 8: أوووووووه خالد عيسى يتألق أمام رامي ربيعة والكرة تصطدم في العارضة ثم يتابعها وسام ويبعدها لركنية
ق 7: فرصة أولى من الشحات تضيع بعد تمريرة من وسام والحارس يتصدى وتخرج ركنية
ق 5: فرصة أولى من إمام عاشور
انطلاق المباراة