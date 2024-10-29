انتهت كأس إنتركونتينينتال – الأهلي (3)-(0) العين.. نزول عمر الساعي ونهاية المباراة

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 - 19:05

كتب : FilGoal

هدف إمام عاشور لـ الأهلي ضد العين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد العين الإماراتي في الدور الثاني لكأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتينينتال"، التي تقام على استاد القاهرة.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 97: نزول عمر الساعي بدلا من مروان عطية

ق 90: ركلة جزاااااااااء لعمر كمال

ق 87: مشاركة أشرف داري وأفشة

ق 86: رأسية خطيرة من لابا كودجو تمر جوار مرمى الشناوي

ق 83: انفراد من إمام عاشور وفرصة الثالث تضيع بعد تدخل الدفاع

ق 80: نزول عمر كمال وعمرو السولية بدلا من الشحات وكوكا

ق 68: فرصة جديدة من الأهلي وركنية يتابعها وسام بالكعب والحارس يمسك الكرة

ق 67: إمام عاشور يسدد باليسرى والكرة يبعدها الحارس خالد عيسى إلى ركنية

ق 64: نزول لابا كودجو بدلا من يحيى نادر

ق 61: عرضية من وسام يبعدها الدفاع وتمر جوار المرمى

ق 55: جوووووووووووول إمام عاشور والثاني

ق 54: ضغط أحمر مستمر وفرص خطيرة تضيع

ق 48: فرصة خطيرة من الشحات بعد تمريرة من عطية الله

ق 47: فرصة أولى من إمام

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

ق 42: تسديدة من بالاسيوس تمر جوار القائم

ق 36: محاولة ورأسية من بارك تمر أعلى العارضة

ق 33: جوووووووووووول وسام والأول بعد خطأ من يحيى نادر

ق 26: فرصة خطيرة وتوغل من العين من إيريك وعرضية تمر بسلام

ق 25: ضغط أحمر قوي

ق 16: مطالبات بركلة جزاء لحسين الشحات والحكم يشير إلى استمرار اللعب

ق 10: ركنية من يحيى عطية الله يتابعها طاهر بضربة رأسية تمر أعلى العارضة

ق 8: أوووووووه خالد عيسى يتألق أمام رامي ربيعة والكرة تصطدم في العارضة ثم يتابعها وسام ويبعدها لركنية

ق 7: فرصة أولى من الشحات تضيع بعد تمريرة من وسام والحارس يتصدى وتخرج ركنية

ق 5: فرصة أولى من إمام عاشور

انطلاق المباراة

الأهلي العين إنتركونتينينتال
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