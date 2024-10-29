انتهت كأس إنتركونتينينتال – الأهلي (3)-(0) العين.. نزول عمر الساعي ونهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد العين الإماراتي في الدور الثاني لكأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتينينتال"، التي تقام على استاد القاهرة.

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ق 97: نزول عمر الساعي بدلا من مروان عطية

ق 90: ركلة جزاااااااااء لعمر كمال

ق 87: مشاركة أشرف داري وأفشة

ق 86: رأسية خطيرة من لابا كودجو تمر جوار مرمى الشناوي

ق 83: انفراد من إمام عاشور وفرصة الثالث تضيع بعد تدخل الدفاع

ق 80: نزول عمر كمال وعمرو السولية بدلا من الشحات وكوكا

ق 68: فرصة جديدة من الأهلي وركنية يتابعها وسام بالكعب والحارس يمسك الكرة

ق 67: إمام عاشور يسدد باليسرى والكرة يبعدها الحارس خالد عيسى إلى ركنية

ق 64: نزول لابا كودجو بدلا من يحيى نادر

ق 61: عرضية من وسام يبعدها الدفاع وتمر جوار المرمى

ق 55: جوووووووووووول إمام عاشور والثاني

ق 54: ضغط أحمر مستمر وفرص خطيرة تضيع

ق 48: فرصة خطيرة من الشحات بعد تمريرة من عطية الله

ق 47: فرصة أولى من إمام

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

ق 42: تسديدة من بالاسيوس تمر جوار القائم

ق 36: محاولة ورأسية من بارك تمر أعلى العارضة

ق 33: جوووووووووووول وسام والأول بعد خطأ من يحيى نادر

ق 26: فرصة خطيرة وتوغل من العين من إيريك وعرضية تمر بسلام

ق 25: ضغط أحمر قوي

ق 16: مطالبات بركلة جزاء لحسين الشحات والحكم يشير إلى استمرار اللعب

ق 10: ركنية من يحيى عطية الله يتابعها طاهر بضربة رأسية تمر أعلى العارضة

ق 8: أوووووووه خالد عيسى يتألق أمام رامي ربيعة والكرة تصطدم في العارضة ثم يتابعها وسام ويبعدها لركنية

ق 7: فرصة أولى من الشحات تضيع بعد تمريرة من وسام والحارس يتصدى وتخرج ركنية

ق 5: فرصة أولى من إمام عاشور

انطلاق المباراة