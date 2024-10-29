تشكيل الأهلي - كولر يواجه العين دون تغييرات عن السوبر المصري.. وداري والساعي على الدكة

حافظ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تشكيل فريقه الذي لعب به مباراة السوبر المصري ضد الزمالك، لمواجهة العين الإماراتي في كأس إنتركونتينينتال.

ويلعب الأهلي ضد العين الإماراتي في الدور الثاني لكأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتينينتال"، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وشهدت مقاعد بدلاء الأهلي ظهور أشرف داري بعد تعافيه من الإصابة، وأيضا عمر الساعي ومحمود كهربا.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – أحمد نبيل "كوكا"

الهجوم: طاهر محمد – وسام أبو علي – حسين الشحات

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير - حمزة علاء - عمر كمال – كهربا – بيرسي تاو – رضا سليم – أشرف داري – عمرو السولية – كريم وليد – أفشة – عمر الساعي – كريم الدبيس