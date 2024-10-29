تشكيل العين - رحيمي يقود الهجوم.. وكودجو على مقاعد البدلاء في مواجهة الأهلي

أعلن هيرنان كريسبو مدرب العين الإماراتي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الأهلي.

ويلتقي العين مع الأهلي في ربع نهائي كأس إنتركونتينينتال.

ويشهد التشكيل تواجد سفيان رحيمي وأليخاندرو كاكو في خط الهجوم، بينما يجلس لابا كودجو على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: خالد عيسى.

الدفاع: بندر الأحبابي – كوامي أوتون – فابيو كاردوسو – إريك مينيزيس.

الوسط: بارك يونج وو – يحيى نادر – محمد عباس.

الهجوم: أليخاندرو كاكو – سفيان رحيمي – ماتياس بالاسيوس.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد بو سندة – ميشيل – خالد الهاشمي – فيليبي سالومولي – أحمد برمان – عبد الكريم تراوري – جينو إنفانتينو – ماتياس سيجوفيا – ماتيو سانابريا – محمد عوض الله – سيكو جاساما – لابا كودجو.

وكان العين قد فاز في الدور الأول على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بستة أهداف مقابل هدفين.