لوثر ماتيوس: الأهلي مثل بايرن ميونيخ وريال مدريد.. وأحب ما رأيته من الجمهور

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 - 18:25

كتب : FilGoal

لوثر ماتيوس - أفضل لاعب في العالم عام 1991 والمتوج بكأس العالم مع منتخب ألمانيا ونجم بايرن ميونيخ لم يتمكن من الفوز بالكأس الفضية لدوري الأبطال.

شبه لوثر ماتيوس نجم بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا السابق الأهلي بفريقه الألماني وريال مدريد كما أشاد بما رأه من جمهور المارد الأحمر.

وتحدث لوثر ماتيوس في الاستوديو التحليلي لقناة "أبو ظبي" الرياضية لمباراة الأهلي والعين الإماراتي قائلا: "امتلاء استاد القاهرة؟ أحب مشاهدة تلك العقلية من الجمهور فهو يبدأ الاحتفال قبل المباراة بثلاث ساعات ويستمتع بالأجواء ويشاهد اللاعبين".

وواصل "بالنسبة للجمهور هذه مباراة خاصة في بطولة كبيرة بغض النظر عن مواجهة فريق ما لأول مرة ولكنها ستعني الوصول للدور التالي وعندما نشاهد هذا المنظر فهذا كبير للغاية".

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وعن الأهلي والعين قال: "عندما تتحدث عن الأهلي فهو مثل بايرن ميونيخ وريال مدريد وهذا شيء كبير بالنظر لعدد مرات تتويجه بدوري أبطال إفريقيا".

وأتم لوثر ماتيوس حديثه "والأمر ذاته ينطبق على نادي العين فهذا تاريخ وإرث لكلا الفريقين وأعتقد أنه لا يوجد أي فارق بينهما وبين الأندية الكبيرة".

ويلتقي الأهلي مع العين في استاد القاهرة اليوم الثلاثاء في إطار ربع نهائي كأس إنتر إنتركونتينينتال.

لوثر ماتيوس الأهلي العين كأس إنتركونتينينتال
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