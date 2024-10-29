جوارديولا يعلق على مقاطعة ريال مدريد لحفل الكرة الذهبية

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 - 18:25

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

شدد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على احترامه لقرار ريال مدريد بعدم حضور حفل الكرة الذهبية.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة توتنام غدا الأربعاء في كأس الرابطة الإنجليزية.

وتوج رودري لاعب مانشستر سيتي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

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وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "في البداية بالطبع أقدم التهنئة لرودري وعائلته وأصدقائه، إنها أخبار رائعة بالطبع له ولنا جميعا في مانشستر سيتي ونشعر بالفخر به".

وواصل "لم نكن نتخيل منذ سنوات أن لاعبنا سيتوج بمثل تلك الجائزة المرموقة، نحن سعداء أن نكون جزء منها وأن نشاركها معه وهذه الجائزة قد تدفعه للتعافي بشكل جيد للموسم المقبل".

وأكمل "بالنسبة لنا في الموسم قبل الماضي فاز هالاند بالثلاثية وسجل أكثر من 50 هدفا وقلت له إن عليه أن يكون سعيدا فقط بكونه جزء من ذلك الحدث وقلت نفس الأمر لرودري وفي النهاية سواء كان توج بها هالاند أو ميسي فهذا ليس مهما".

وتابع "رودري تحدث بطريقة رائعة عن عائلته وكرة القدم الإسبانية وأنا أتفق معه، الكرة الإسبانية في العقد الأخير كان بها العديد من اللاعبين الرائعين والمدربين وتوجت بكأس العالم واليورو".

وشدد "كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي كانا لا يصدقان وتشاركا التتويج بتلك الجائزة واستحقا ذلك ولكن الآن كل اللاعبين بإمكانهم التتويج بها".

وعن مقاطعة ريال مدريد لحف الكرة الذهبية قال: "هذا قرار يعود إليهم، إذا أرادوا الذهاب هذا أمرا جيد وإذا لم يريدوا حسنا، وسواء قدموا لنا التهنئة أو لا، بكل تأكيد نحن لا نحكم على قرارات الأندية الأخرى هنا في مانشستر سيتي".

وأضاف "أحقية فينيسيوس بالحصول على الجائزة؟ ربما ولكن هذا ما حدث في النهاية، من يختار هم صحفيون وليسوا مجموعة من النخبة والأمر يعتمد على آراء من جميع أنحاء العالم ولهذا كرة القدم جميلة لأن كل الناس تتحدث".

وأتم "ميسي لم يكن يستطيع أي أحد التغلب عليه سوى كريستيانو رونالدو، لقد كان وحشا وميسي كان والد الوحش وكل منهما فعل أشياء رائعة في السنوات الـ 15 أو 20 الأخيرة، وربما في ذلك الوقت كان تشافي وإنييستا يستحقان أيضا الحصول على الكرة الذهبية ولذلك أعتقد أن رودري حصل على ما تستحقه كرة القدم الإسبانية".

مانشستر سيتي بيب جوارديولا
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