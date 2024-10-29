فايلر: استمتعت بالعمل مع لاعبي الأهلي.. وهذه حقيقة خلافاتي مع حسام عاشور وصالح جمعة

شدد رينيه فايلر المدير الفني الأسبق للأهلي على أنه استمتع بفترة عمله مع الفريق الأحمر وكل اللاعبين.

صالح جمعة النادي : الكرخ حسام عاشور النادي : لاعب حر الأهلي

وقال فايلر عبر قناة إم بي سي مصر 2: "استمتعت بالعمل مع كل لاعبي الأهلي وبالتأكيد هناك لاعبين لا يرغبون في الجلوس على مقاعد البدلاء ولكن كل اللاعبين في الفريق كانوا على مستوى عالي والأجواء كانت رائعة وانعكس ذلك على الفريق".

وأضاف "ليس من السهل وجود مهاجم مميز يناسب الأهلي وطريقتي وبعد البحث لفترة وجدنا أليو بادجي، هو كان لاعبا مميزا لكنه أيضا كان ينقصه بعض الأشياء ولذلك لم يستمر مع الفريق".

وواصل "حسام عاشور لاعب كبير وله تاريخ وقائد الأهلي، لكني كنت أريد الدفع بلاعبي أصغر في العمر وأنشط قادرون على تحقيق ما أطلبه منهم".

وأردف "رغم أن وضع وتقدير حسام عاشور مع الأهلي كان كبيرا لكن كان يجب علي أن أتخذ قرارات صعبة عاطفيا وهي عدم إشراكه في المباريات لتقدمه في السن".

وأوضح "صالح جمعة لاعب ممتاز وغير عادي، لكن طريقتي تحتاج للجري الكثير ومستوى بدني عالي وصالح كان يصنع الفارق بمهاراته وليس ببذل الكثير من الجهد مثلما أريد ولذلك لم يشارك معي".

وأكد "أتابع الأهلي بالتأكيد ويجب على المدرب أن يدرس الفريق الذي كان يدربه وهذا جزء من عمله، وأعرف مارسيل كولر جيدا ولذلك أحب متابعة مبارياته معه الأهلي".

وشرح "قلت إن التدريب على أرض الواقع مختلف تماما عما يعتقده الجمهور فالبعض يظن أن الأمر مثل لعب البلايستيشن".

وأتم تصريحاته "مباراة العين ستكون صعبة جدا على الأهلي والفريق الإماراتي سيكون أصعب من أي منافس واجهه من قبل".