فايلر: كنت أتمنى الاستمرار مع الأهلي وكورونا سبب رحيلي

كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأسبق للأهلي أسباب رحيله عن تدريب الفريق الأحمر قبل عدة سنوات.

وقال فايلر عبر قناة إم بي سي مصر 2: "كنت أريد الاستمرار مع الأهلي ولكن انتشار فيروس كورونا في العالم جعل الظروف صعبة جدا وتسبب في رحيلي".

وأضاف "لعبت مع الأهلي بنفس الطريقة قبل كورونا وبعدها ولا أعتقد أن الفريق بعد كورونا مستواه تغير مثلما يرى البعض، وأنا أحب أن يلعب فريقي كرة مباشرة على المرمى ولا أحب الاستحواذ الكثير الذي يجعل الجمهور يشعر بالملل".

وأردف "كنت أهتم بالفوز بنتائج كبيرة ولا أحب الفوز بهدف واحد فقط، وهذا ما كان يجعل الجمهور مستمتع بالأهلي معي".

واستطرد "لم أرى في مسيرتي جمهور بقوة وعظمة جمهور الأهلي، والجمهور هو الذي وضع النادي في هذه المكانة الكبيرة".

وأشار "لا أحب أن أكون دائما تحت الأضواء ولم يزعجني محاولات الجمهور المستمرة للحديث معي والتقاط الصور، لكن شخصيتي عكس ذلك تماما".

وأردف "سيد عبد الحفيظ ساعدني كثيرا في التأقلم على المعيشة في القاهرة هذه المدينة المجنونة".

وأتم تصريحاته "زوجتي ليس لها علاقة بقرار رحيلي عن الأهلي بالعكس كانت تدعمني كثيرا وجاءت إلى مصر لفترة، ولكن بسبب الكورونا ابتعدت عنها وعن عائلتي ولم أستطع رؤيتهم والاطمئنان عليهم في وضع صعب جدا كان يمر به العالم كله".