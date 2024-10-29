للمرة الثانية.. أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا.. وسون الأفضل خارج القارة

حصد القطري أكرم عفيف لاعب السد جائزة أفضل لاعب في آسيا 2023.

أكرم عفيف النادي : السد

ونال عفيف جائزة أفضل لاعب في آسيا للمرة الثانية في مسيرته بعد عام 2019.

وتفوق عفيف على الثنائي، الأردني يزن النعيمات والكوري الجنوبي سول يونج وو.

ويلعب أكرم عفيف في فريق السد القطري وحصل مع منتخب بلاده على كأس آسيا في 2023.

وفاز منتخب قطر على الأردن في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل أكرم عفيف هاتريك.

وللعام الثاني على التوالي يحصل لاعب عربي على الجائزة بعدما حصل السعودي سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي على الجائزة العام الماضي.

فيما حصل الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنام على جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة.

وجاءت جوائز الاتحاد الآسيوي 2023 كالتالي:

القطري أكرم عفيف..أفضل لاعب في آسيا

الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنام.. أفضل لاعب آسيوي محترف بالخارج

اليابانية كيكو سايكي ..أفضل لاعبة في آسيا

الكورية الجنوبية بارك يون جونج .. أفضل مدربة في آسيا

الياباني جو إيوا أفضل مدرب في آسيا

الإيراني سعيد أحمد عباسي.. أفضل لاعب لكرة الصالات في آسيا.