رفض استئناف فرانكفورت ضد طرد مدافعه

رفض الاتحاد الألماني لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم بها نادي آينتراخت فرانكفورت بشأن إيقاف مدافعه آرثر ثيات.

فقد تقدم نادي آينتراخت فرانكفورت باستئناف ضد طرد مدافعه البلجيكي آرثر ثيات أمام يونيون برلين.

أوضحت جريدة كيكر أن الاستئناف تم رفضه، وتم تثبيت الطرد، ويغيب اللاعب لمباراة واحدة.

وتعرض آرثر ثيات مدافع فرانكفورت للطرد أمام يونيون برلين بعد حصوله على إنذار ثان في الدقيقة 77.

وذكرت جريدة بيلد أن الاتحاد الألماني لكرة القدم تلقى الاستئناف الذي قدمه فرانكفورت من أجل قرار الإيقاف.

وواصل إينتراخت فرانكفورت سلسلة اللافوز في الدوري الألماني وفقد نقطتين حين تعادل مع يونيون برلين 1-1 في الجولة 8 من الدوري الألماني.

وشارك عمر مرموش أساسيا في اللقاء وحتى الدقيقة 82.

ولأول مرة لا يساهم مرموش في التسجيل أو الصناعة بعد 5 مباريات ساهم خلالها بـ 10 أهداف في جميع المسابقات.

وظل يونيون برلين في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، فيما ظل فرانكفورت سادسا برصيد 14 نقطة.