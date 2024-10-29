دائرة قضاء أبوظبي تفند حيثيات الحكم على ثلاثي الزمالك

نشرت دائرة القضاء بأبوظبي حيثيات الحكم على ثلاثي الزمالك، عبد الواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد.

وقرر القضاء الإماراتي الحكم على ثلاثي الزمالك نبيل عماد ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد بالحبس لمدة شهر.

كما تم توقيع غرامة قدرها 600 ألف درهم، بواقع 200 ألف درهم على كل فرد من الثلاثي.

وقالت دائرة القضاء بأبوظبي عبر حسابها على منصة "إكس":

"قضت محكمة أبوظبي الجزائية، بحبس ثلاثة متهمين في واقعة الاعتداء بمباراة نادي الزمالك، لمدة شهر وتغريم كل منهم 200 ألف درهم، لإدانتهم بارتكاب جريمة التعدي على سلامة موظفين عموميين أثناء تأدية مهام عملهم، وإتيان أفعال من شأنها الإخلال بالنظام العام وإثارة الشغب أمام الجماهير خلال سير فعاليات مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك وبيراميدزالتي أقيمت في أبوظبي 20 أكتوبر الجاري"

"وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بالإدانة، أنه بعد فحص الدعوى والإحاطة بظروفها وملابساتها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، فقد تبين ثبوت التهم المسندة قبل المتهمين وذلك أخذا بما جاء في أقوال المجني عليهم بتحقيقات النيابة العامة، والتي تطابقت مع مضمون تفريغ الكاميرات في محل الواقعة، وثبوت عدم امتثال المتهمين للضوابطالتنظيمية، والتعدي على سلامة موظفين عموميين مكلفين بتأمين الفعالية الرياضية".

وحسبما علم FilGoal.com فإن مجلس إدارة الزمالك كلف المحامي الخاص به بالذهاب إلى محكمة أبوظبي والتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر بعد التأكد من أن صغيته التنفيذية واجبة التنفيذ وليس مع إيقاف التنفيذ.

ويأمل الزمالك بالاكتفاء بالفترة التي قضاها الثلاثي داخل الحبس، أو تخفيف العقوبة إلى أقصى درجة ممكنة.

قضت محكمة أبوظبي الجزائية، بحبس ثلاثة متهمين في واقعة الاعتداء بمباراة نادي الزمالك، لمدة شهر وتغريم كل منهم 200 ألف درهم، لإدانتهم بارتكاب جريمة التعدي على سلامة موظفين عموميين أثناء تأدية مهام عملهم، وإتيان أفعال من شأنها الإخلال بالنظام العام وإثارة الشغب أمام الجماهير خلال… pic.twitter.com/OkkRCeOT9t — دائرة القضاء-أبوظبي (@ADJD_Official) October 29, 2024

ماذا حدث؟

عقب مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري في أبو ظبي حرر أحد أفراد أمن الملعب محضرا يتهم فيه مصطفى شلبي ونبيل عماد بالاعتداء عليه.

وتوجه الثنائي في اليوم التالي للمباراة إلى أحد أقسام الشرطة في أبو ظبي للإدلاء بأقواله في الواقعة.

وكشف FilGoal.com أن نبيل عماد ومصطفى شلبي تم احتجازهما في قسم الشرطة بالإضافة إلى عبد الواحد السيد مدير الكرة، الذي تم اتهامه مع لاعبي الزمالك بالاعتداء على فرد الأمن الإماراتي.

بعدها أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، أن حسين لبيب رئيس النادي سيعقد جلسة مع حسام المندوه رئيس البعثة في الإمارات وأحمد سليمان عضو المجلس بالإضافة إلى باقي أعضاء مجلس الإدارة لدراسة إمكانية عدم استكمال الفريق لبطولة السوبر والعودة للقاهرة بسبب الأجواء غير المناسبة والضغوط غير المحتملة.

ثم أكد حسام المندوه رئيس بعثة الزمالك أن مجلس أبو ظبي الرياضي سدد الغرامة المالية التي تم توقيعها على الثلاثي المحتجز في قسم الشرطة.

وقال سالم في تصريحات لـ FilGoal.com: "تمت إحالة الثلاثي عبد الواحد السيد ونبيل عماد إلى المحاكمة وتم تحديد جلسة عاجلة".

وأصدر نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن الأحداث التي صاحبت مواجهة الفريق ضد بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري.

وأعرب نادي الزمالك عن تقديره التام لدولة الإمارات العربية الشقيقة وكافة الجهات القائمة على تنظيم كأس السوبر.

وكلف مجلس إدارة الزمالك الجهات المختصة بالنادي بفتح تحقيق موسع وعاجل حول الأحداث التي واكبت المباراة لاتخاذ قرارات تتفق مع مبادئ النادي.

وخسر الزمالك نهائي السوبر المصري بالإمارات أمام الأهلي 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.