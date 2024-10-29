سكاي: كبار إنجلترا يتصارعون على هداف سبورتنج لشبونة

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن أندية مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول وتشيلسي تهتم بضم فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة المتألق.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من وجود شرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو في عقد اللاعب، إلا أن هناك اتفاقًا على أن جيوكيريس يمكنه الرحيل عن الصيف المقبل مقابل 60-70 مليون يورو.

وأضاف التقرير أنه من المرجح أن يرحل اللاعب عن لشبونة في الصيف، ولا توجد خطط للتخلي عنه في يناير المقبل.

قبل أيام، كشف فريديريكو فارانداس رئيس نادي سبورتنج لشبونة عن موقفه من بيع فيكتور جيوكيريس لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال فارانداس لراديو RTP البرتغالي: "الأمر صعب للغاية، لا يوجد شيء مستحيل في الحياة، لذا لا أستطيع قول ذلك، لكنني أقول إنه صعب للغاية ومعقد".

وحقق المهاجم بعض الأرقام الملفتة في الدوري البرتغالي، إذ حصل على جائزة هداف الدوري الموسم الماضي برصيد 29 هدفا.

وتحصل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما على جائزة لاعب العام في الدوري البرتغالي الموسم السابق.

وتمكن من الفوز برفقة فريقه بالدوري البرتغالي تحت قيادة روبن أموريم.

ولعب جيوكوريس الموسم الماضي 50 مباراة وسجل 43 هدفا وصنع 15 آخرين.

أما في الموسم الجاري، فشارك جيوكيريس في 14 مباراة وأحرز 14 هدفا وصنع 4.

وينتهي عقد جيوكيريس في صيف 2028 ولديه شرط جزائي يبلغ 100 مليون يورو.

وتعاقد سبورتنج لشبونة مع جيوكيريس في صيف 2023 مقابل 24 مليون يورو قادما من كوفنتري سيتي الإنجليزي.