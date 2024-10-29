كأس إنتركونتينينتال - فايلر في الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والعين

سيتواجد السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي الاسبق في الاستوديو التحليلي لمباراة الفريق أمام العين الإماراتي.

ويلعب الأهلي أمام العين فى الثامنة مساءاليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

وأعلن الإعلامي إبراهيم فايق عبر صفحته على فيسبوك عن تواجد فايلر في الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة الأهلي أمام العين على قناة إم بي سي مصر.

وحصلت قنوات: أون تايم سبورتس وأبوظبي الرياضية وإم بي سي مصر على حقوق بث مباراة الأهلي أمام العين المرتقبة.

وكان فايلر رحل عن الأهلي في بداية أكتوبر 2020، بعدما قاد الفريق الأحمر للتتويج بالدوري وتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

وأعلنت شركة تذكرتى في وقت سابق نفاد تذاكر مباراة الأهلى والعين.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: لعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وأقيمت المباراة على ملعب بطل آسيا الذي انتصر بالمباراة.

العين سيواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة.