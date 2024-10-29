بيولي يعيد رونالدو لـ النصر أمام التعاون

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 - 12:58

كتب : FilGoal

رونالدو - النصر ضد الفيحاء

يستعيد نادي النصر السعودي خدمات نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مواجهة التعاون.

ويلعب النصر أمام التعاون مساء اليوم الثلاثاء ضمن دور الـ16 من كأس ملك السعودية.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن ستيفانو بيولي مدرب النصر قرر الاعتماد على رونالدو في مواجهة التعاون بعد غيابه أمام الخلود.

أخبار متعلقة:
الهلال يستعيد بونو ولودي أمام النصر في كلاسيكو السعودية في غياب رونالدو.. النصر يدرك التعادل في اللحظة الأخيرة أمام الخلود النصر الليبي يعلن مواجهة الزمالك في مهرجان اعتزال خالد حسين 7 من 7.. بيولي يواصل انتصاراته مع النصر ويفوز على الاستقلال في غياب موسيماني

وغاب رونالدو عن مباراة النصر أمام الخلود التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن بيولي قرر أيضا الدع بالثنائي الاجنبي إيمريك لابورت ومحمد ساميكان في خط الدفاع أمام التعاون.

وتأهل النصر إلى ثمن نهائي كاس ملك السعودية بعد الفوز على الحزم بهدفين مقابل هدف في دور الـ32.

فيما حجز التعاون مقعده في ثمن النهائي بالفوز على أبها بنتيجة 3-2.

يذكر أن نادي الهلال يحمل لقب الموسم المنصرم من كأس ملك السعودية بعد فوزه على النصر بركلات الترجيح.

الدوري السعودي النصر التعاون رونالدو
نرشح لكم
مواعيد مباريات الثلاثاء 29 أكتوبر - الأهلي والعين وقمة إيطالية.. وكأس ملك السعودية مواعيد الإثنين 28 أكتوبر 2024.. حفل الكرة الذهبية الهلال يستعيد بونو ولودي أمام النصر في كلاسيكو السعودية مانشيني: تنازلت عن 60% من الشرط الجزائي بعقدي مع المنتخب السعودي "لقد عاد".. رينار يخلف مانشيني في قيادة السعودية لولاية ثانية الشرق الأوسط: مدرب الهلال السابق ينافس رينار على تدريب منتخب السعودية تقرير: مانشيني حصل على 50 مليون يورو للرحيل عن السعودية في غياب رونالدو.. النصر يدرك التعادل في اللحظة الأخيرة أمام الخلود
أخر الأخبار
بيرسي تاو ضمن قائمة جنوب إفريقيا المبدئية لتصفيات الأمم الإفريقية 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
تدريبات إضافية لـ عبد الله السعيد على تنفيذ الكرات الثابتة 55 دقيقة | الكرة المصرية
للمرة الثانية.. أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا.. وسون الأفضل خارج القارة ساعة | آسيا
رفض استئناف فرانكفورت ضد طرد مدافعه ساعة | الكرة الأوروبية
دائرة قضاء أبوظبي تفند حيثيات الحكم على ثلاثي الزمالك ساعة | الكرة المصرية
إبراهيم نور الدين يستقيل من لجنة الحكام 2 ساعة | الكرة المصرية
سلوت يكشف موعد عودة جوتا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
صافرة مصرية تدير نهائي كأس القارات لكرة الصالات 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - رودري أفضل لاعب في العالم.. وكامل الترتيب والجوائز 2 خبر في الجول - طلب مصري بتقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات 3 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 4 خبر في الجول - تجديد حبس عبد الواحد وشلبي ونبيل عماد في أبو ظبي وتأجيل القضية