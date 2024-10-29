بيولي يعيد رونالدو لـ النصر أمام التعاون

يستعيد نادي النصر السعودي خدمات نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مواجهة التعاون.

ويلعب النصر أمام التعاون مساء اليوم الثلاثاء ضمن دور الـ16 من كأس ملك السعودية.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن ستيفانو بيولي مدرب النصر قرر الاعتماد على رونالدو في مواجهة التعاون بعد غيابه أمام الخلود.

وغاب رونالدو عن مباراة النصر أمام الخلود التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن بيولي قرر أيضا الدع بالثنائي الاجنبي إيمريك لابورت ومحمد ساميكان في خط الدفاع أمام التعاون.

وتأهل النصر إلى ثمن نهائي كاس ملك السعودية بعد الفوز على الحزم بهدفين مقابل هدف في دور الـ32.

فيما حجز التعاون مقعده في ثمن النهائي بالفوز على أبها بنتيجة 3-2.

يذكر أن نادي الهلال يحمل لقب الموسم المنصرم من كأس ملك السعودية بعد فوزه على النصر بركلات الترجيح.