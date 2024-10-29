ميسي يوجه رسالة للفائزين بجوائز الكرة الذهبية

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 - 12:52

كتب : FilGoal

ميسي يفوز بالكرة الذهبية

توجه ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين بالتهنئة للفائزين بجوائز الكرة الذهبية لعام 2024، والتي لم ينافس عليها لأول مرة في مسيرته.

وقال ميسي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "تهانينا لكل الفائزين والمرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2024".

وأضاف "وخاصة لإيميليانو مارتينيز، يا له من أمر رائع، جائزة أخرى لأفضل حارس مرمى في العالم. وإلى لاوتارو مارتينيز، وليونيل سكالوني وأليخاندرو جارناتشو أيضا".

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وفاز إيميليانو مارتينيز بجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم خلال حفل الكرة الذهبية المقدم من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

كما فاز رودري نجم مانشستر سيتي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، في حفل جوائز مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وصار رودري أول إسباني يفوز بالجائزة منذ 64 عاما.

وتفوق رودري على فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الذي حل ثانيا، وزميله جود بيلينجهام الذي حل ثالثا.

وتوج رودري مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، كما فاز بيورو 2024 مع منتخب إسبانيا.

مسألة فينيسيوس تحديدا تسببت بمقاطعة ريال مدريد بكامل أفراده للحفل، حيث تراجعوا جميعا بقرار موحد عن السفر للعاصمة الفرنسية باريس صباح اليوم.

رودري هو الإسباني الثالث في التاريخ فوزا بهذه الجائزة، بعد ألفريدو دي ستيفانو (1957 و1959) ولويس سواريز عام 1960.

ميسي هو الأكثر تتويجا بالجائزة بـ 8 مرات، وبفضله الأرجنتين هي الدولة الأكثر حصدا للجائزة بلاعب واحد فقط، مقابل 7 جوائز لفرنسا وألمانيا بـ 5 لاعبين لكل منهما، و7 جوائز لهولندا والبرتغال بـ 3 لاعبين لكل منهم.

الترتيب النهائي للكرة الذهبية 2024

1- رودري (مانشستر سيتي - إسبانيا)

2- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد - إسبانيا)

3- جود بيلينجهام (ريال مدريد - إنجلترا)

4- داني كارباخال (ريال مدريد - إسبانيا)

5 - إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي - النرويج)

6 - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان / ريال مدريد - فرنسا)

7 - لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان - الأرجنتين)

8 - لامين يامال (برشلونة - إسبانيا)

9 - توني كروس (ريال مدريد - ألمانيا)

10 - هاري كين (بايرن ميونيخ - إنجلترا)

رودري إيميليانو مارتينيز ليونيل ميسي
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