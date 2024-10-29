مران الزمالك - جلسة خاصة مع الونش والسيد.. وتأهيل عبد الشافي

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 - 12:30

كتب : أحمد شوقي صلاح

مران الزمالك - محمود حمدي الونش

واصل محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الزمالك تدريباته التأهيلية على هامش مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادا لمباراة البنك الأهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وأدى عبد الشافي تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، قبل خوض تدريبات منفردة بالكرة على هامش المران.

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فيما عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق جلسة مع محمود حمدي "الونش" ومحمد السيد ثنائي الأبيض على هامش التدريبات الجماعية.

ومنح جوزيه جوميز تعليمات خاصة للثنائي قبل خوض الفريق للتقسيمة الفنية في ختام مران اليوم.

وحرص المدير الفني البرتغالي على توجيه اللاعبين باستمرار خلال التقسيمة الفنية لتنفيذ المطلوب منهم بالشكل الأمثل.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات الدوري المصري بمواجهة البنك الأهلي في الثامنة من مساء يوم الجمعة.

ويقام دوري هذا الموسم بنظام استثنائي من أجل نهاية الدوري في نهاية مايو المقبل.

وسيتم خوض الدور الأول بشكل طبيعي ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين كل منهما تضم 9 فرق، الأولى للمنافسة على اللقب والثانية لتفادي الهبوط.

ويهبط فريقان فقط إلى دوري المحترفين المصري من الموسم الجاري.

وينطلق الدوري المصري يوم الأربعاء 30 أكتوبر ويختتم يوم 30 مايو، بينما نهاية الدور الأول في 5 مارس.

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