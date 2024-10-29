عناصر الأمن النسائية تشارك في تأمين مباراة الأهلي والعين

تشارك عناصر الأمن النسائية بالمجموعة الافريقية في تأمين مباراة الأهلي والعين الاماراتي.

ويلعب الأهلي أمام العين فى الثامنة مساءاليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

ووضع رجال الأمن خطة لتأمين تسليم الكأس ببطولة إنتركونتيننتال للأندية عقب المباراة.

وشكلت الأطقم الأمنية بالمجموعة الإفريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير وتأمين وصولهم للمدرجات ، وخلق مناخ آمن للجميع.

وأعلنت شركة تذكرتى في وقت سابق نفاد تذاكر مباراة الأهلى والعين.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: لعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وأقيمت المباراة على ملعب بطل آسيا الذي انتصر بالمباراة.

العين سيواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة.