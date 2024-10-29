عناصر الأمن النسائية تشارك في تأمين مباراة الأهلي والعين

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 - 12:22

كتب : بسام أبوبكر

جمهور الأهلي في استاد القاهرة

تشارك عناصر الأمن النسائية بالمجموعة الافريقية في تأمين مباراة الأهلي والعين الاماراتي.

ويلعب الأهلي أمام العين فى الثامنة مساءاليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

ووضع رجال الأمن خطة لتأمين تسليم الكأس ببطولة إنتركونتيننتال للأندية عقب المباراة.

أخبار متعلقة:
إنتركونتينينتال - مدافع العين: سنعمل على الاستفادة من الأجواء الرائعة التي سيخلقها جمهور الأهلي كأس إنتركونتينينتال - وليد سليمان: لا أعذار في الأهلي.. والضغط على كولر أمر طبيعي عودة شيكابالا لتدريبات الزمالك.. وبرنامج تدريبي خاص يجهزه لمواجهة البنك الأهلي كأس إنتركونتيننتال - محاضرة وتدريبات خططية في ختام استعدادات الأهلي لمباراة العين خدمة في الجول - تعرف على أماكن دخول جماهير الأهلي لاستاد القاهرة في مباراة العين

وشكلت الأطقم الأمنية بالمجموعة الإفريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير وتأمين وصولهم للمدرجات ، وخلق مناخ آمن للجميع.

وأعلنت شركة تذكرتى في وقت سابق نفاد تذاكر مباراة الأهلى والعين.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: لعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وأقيمت المباراة على ملعب بطل آسيا الذي انتصر بالمباراة.

العين سيواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة.

الأهلي العين
نرشح لكم
دائرة قضاء أبوظبي تفند حيثيات الحكم على ثلاثي الزمالك إبراهيم نور الدين يستقيل من لجنة الحكام كأس إنتركونتينينتال - فايلر في الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والعين مران الزمالك - جلسة خاصة مع الونش والسيد.. وتأهيل عبد الشافي عودة شيكابالا لتدريبات الزمالك.. وبرنامج تدريبي خاص يجهزه لمواجهة البنك الأهلي مواعيد مباريات الثلاثاء 29 أكتوبر - الأهلي والعين وقمة إيطالية.. وكأس ملك السعودية في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي الحكم على ثلاثي الزمالك بالحبس لمدة شهر
أخر الأخبار
رفض استئناف فرانكفورت ضد طرد مدافعه 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
دائرة قضاء أبوظبي تفند حيثيات الحكم على ثلاثي الزمالك 21 دقيقة | الكرة المصرية
إبراهيم نور الدين يستقيل من لجنة الحكام ساعة | الكرة المصرية
سلوت يكشف موعد عودة جوتا ساعة | الدوري الإنجليزي
صافرة مصرية تدير نهائي كأس القارات لكرة الصالات ساعة | رياضات أخرى
سكاي: كبار إنجلترا يتصارعون على هداف سبورتنج لشبونة ساعة | الكرة الأوروبية
أموريم: تدريب مانشستر يونايتد؟ توقعت هذه الأسئلة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس إنتركونتينينتال - فايلر في الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والعين 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - رودري أفضل لاعب في العالم.. وكامل الترتيب والجوائز 2 خبر في الجول - طلب مصري بتقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات 3 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 4 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي