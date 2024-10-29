عودة شيكابالا لتدريبات الزمالك.. وبرنامج تدريبي خاص يجهزه لمواجهة البنك الأهلي

وضع الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجاً تدريبياً لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق.

وواصل الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى شيكابالا تدريبات خاصة تحت إشراف الجهاز الفني قبل المشاركة في الفقرات البدنية والفنية مع الفريق بشكل طبيعي.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وعاد شيكابالا للمشاركة في تدريبات الزمالك بعدما غاب عن مران أمس الإثنين.

وعلم FilGoal.com أن شيكابالا قد حصل على إذن من الجهاز الفني للغياب عن تدريبات الأمس.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات الدوري المصري بمواجهة البنك الأهلي في الثامنة من مساء يوم الجمعة.

ويقام دوري هذا الموسم بنظام استثنائي من أجل نهاية الدوري في نهاية مايو المقبل.

وسيتم خوض الدور الأول بشكل طبيعي ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين كل منهما تضم 9 فرق، الأولى للمنافسة على اللقب والثانية لتفادي الهبوط.

ويهبط فريقان فقط إلى دوري المحترفين المصري من الموسم الجاري.

وينطلق الدوري المصري يوم الأربعاء 30 أكتوبر ويختتم يوم 30 مايو، بينما نهاية الدور الأول في 5 مارس.