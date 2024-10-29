مواعيد مباريات الثلاثاء 29 أكتوبر - الأهلي والعين وقمة إيطالية.. وكأس ملك السعودية

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 - 11:37

كتب : FilGoal

الأهلي

يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2024 مجموعة من المباريات الهامة في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر والقنوات الناقلة.

ويلعب الأهلي أمام الإماراتي على استاد القاهرة في كأس إنتركونتيننتال.

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وفي الدوري الإيطالي يلعب ميلان أمام نابولي في قمة مرتقبة.

وفي كاس ملك السعودية يلعب النصر بقيادة كريستيانو رونالدو أمام التعاون في دور الـ16، فيما يواجه الهلال نظيره الطائي.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

كأس إنتركونتيننتال

الأهلي × العين.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع على قنوات أون تايم سبورتس وأبوظبي الرياضية وإم بي سي مصر.

ويعلق على المباراة كل من : خليل البلوشي وعامر عبد الله وفهد العتيبي وفارس عوض.

الدوري الإيطالي

ميلان× نابولي.. تقام المباراة في تمام الساعة 10:45 مساء.

وتذاع المباراة على قناة أبوظبي بريميوم 1 ويعلق عليها بلال علام.

كأس ملك السعودية

الطائي × الهلال.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.. وتذاع على قناة ssc sport 1 extra.

النصر × التعاون.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.. وتذاع على قناة ssc sport 1.

الأهلي كأس إنتر كونتينينتال العين الإماراتي
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