إنتركونتينينتال - مدافع العين: سنعمل على الاستفادة من الأجواء الرائعة التي سيخلقها جمهور الأهلي

يعتقد إيريك جورجنيتس مدافع العين أن الحضور الجماهيري الغفير لجماهير الأهلي في كأس إنتركونتينينتال يوم الثلاثاء سيحفز لاعبي فريقه.

ويستضيف الأهلي فريق العين الإماراتي في تمام الثامنة من مساء الثلاثاء بالمرحلة الثانية من كأس إنتركونتينينتال.

وقال إيريك في تصريحات لجريدة الإمارات اليوم: "مواجهة الأهلي المصري ستكون امتدادا للمواجهات الكبيرة التي سبق أن نجحنا فيها على غرار مباراتي النصر والهلال السعوديين في النسخة الماضية لدوري أبطال آسيا".

وأضاف "ندرك أن منافسنا سيحظى بدعم جماهيري غفير، لكن ذلك سيخلق أجواء رائعة وستكون محفزة بالنسبة لنا كما حدث في السعودية".

وتابع "هذه مسابقة مختلفة عن بطولة الدوري، علينا أن نغير عقليتنا للتكيف معها، لقد بدأنا التحضير لهذه المباراة منذ الأسبوع الماضي، شاهدنا مباراة الأهلي أمام الزمالك، إنهم يلعبون بصورة جيدة، صحيح أن منافسنا سيخوض اللقاء على أرضه وأمام جماهيره، ولكننا معتادون مثل هذه الأجواء".

وأكمل البرازيلي "في الموسم الماضي، على سبيل المثال، خضنا مباريات قوية خارج ملعبنا أمام النصر والهلال، لقد كان الحضور الجماهيري كبيرا، كما ذكرت لك هذا سيخلق أجواء رائعة وسنعمل على الاستفادة منها كما حدث في السعودية".

وتواجد المهاجم المغربي سفيان رحيمي على رأس القائمة التي أعلنها النادي الإماراتي يوم الاثنين.

وتضم القائمة 26 لاعبا، بواقع 3 حراس و8 مدافعين، و8 في وسط، و7 مهاجمين.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى - حسن ساني - محمد بوسندة

الدفاع: خالد الهاشمي - كوامي أوتون - ميشيل - فابيو كاردوسو - إيريك - خالد بطي

الوسط: بندر الأحبابي - فيليبي سالوموني - بارك يونج - أحمد برمان - يحيى نادر - ماتياس بالاسيوس - عبدول تراوري - جينو إنفانتينو - كاكو - خالد البلوشي - ماتياس سيجوفيا - محمد عباس

الهجوم: ماتيو سانابريا - لابا كودجو - محمد عوض الله - سيكو بابا - سفيان رحيمي

ووصلت بعثة فريق العين الإماراتي إلى مصر استعدادا لمواجهة فريق الأهلي في كأس إنتركونتينينتال بديل كأس العالم للأندية بنظامها السنوي.

ويتسلم بطل تلك المواجهة، كأس بطولة بطل قارات (إفريقيا - آسيا - المحيط الهاديء).

وكشفت قناة أبوظبي الرياضية عن لقطات وصول بعثة فريق العين إلى مطار القاهرة.

وأبلغ نادي العين نظيره الأهلي بتعديل موعد وصوله إلى السادسة صباح يوم الاثنين بدلا من 12 وربع صباحا.

وكان الأهلي قد كشف في بيان رسمي عن تشكيل وفد رسمي من مجلس الإدارة لاستقبال بعثة الفريق الإماراتي.

ويضم الوفد كل من محمد سراج ومحمد الجارحي وحسام غالي أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: لعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وأقيمت المباراة على ملعب بطل آسيا الذي انتصر بالمباراة.

العين سيواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة.