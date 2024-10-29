الحكم على ثلاثي الزمالك بالحبس لمدة شهر

قرر القضاء الإماراتي الحكم على ثلاثي الزمالك نبيل عماد ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد بالحبس لمدة شهر.

وكان القضاء الإماراتي قد قرر إرجاء محاكمة ثلاثي الزمالك إلى اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر الجاري.

وصدر حكم ضد ثلاثي الزمالك المحتجز في أبوظبي عبد الواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد بالحبس لمدة شهر.

كما تم توقيع غرامة قدرها 600 ألف درهم، بواقع 200 ألف درهم على كل فرد من الثلاثي.

ماذا حدث؟

عقب مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري في أبو ظبي حرر أحد أفراد أمن الملعب محضرا يتهم فيه مصطفى شلبي ونبيل عماد بالاعتداء عليه.

وتوجه الثنائي في اليوم التالي للمباراة إلى أحد أقسام الشرطة في أبو ظبي للإدلاء بأقواله في الواقعة.

وكشف FilGoal.com أن نبيل عماد ومصطفى شلبي تم احتجازهما في قسم الشرطة بالإضافة إلى عبد الواحد السيد مدير الكرة، الذي تم اتهامه مع لاعبي الزمالك بالاعتداء على فرد الأمن الإماراتي.

بعدها أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، أن حسين لبيب رئيس النادي سيعقد جلسة مع حسام المندوه رئيس البعثة في الإمارات وأحمد سليمان عضو المجلس بالإضافة إلى باقي أعضاء مجلس الإدارة لدراسة إمكانية عدم استكمال الفريق لبطولة السوبر والعودة للقاهرة بسبب الأجواء غير المناسبة والضغوط غير المحتملة.

ثم أكد حسام المندوه رئيس بعثة الزمالك أن مجلس أبو ظبي الرياضي سدد الغرامة المالية التي تم توقيعها على الثلاثي المحتجز في قسم الشرطة.

وقال سالم في تصريحات لـ FilGoal.com: "تمت إحالة الثلاثي عبد الواحد السيد ونبيل عماد إلى المحاكمة وتم تحديد جلسة عاجلة".

وأصدر نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن الأحداث التي صاحبت مواجهة الفريق ضد بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري.

وأعرب نادي الزمالك عن تقديره التام لدولة الإمارات العربية الشقيقة وكافة الجهات القائمة على تنظيم كأس السوبر.

وكلف مجلس إدارة الزمالك الجهات المختصة بالنادي بفتح تحقيق موسع وعاجل حول الأحداث التي واكبت المباراة لاتخاذ قرارات تتفق مع مبادئ النادي.

وخسر الزمالك نهائي السوبر المصري بالإمارات أمام الأهلي 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.