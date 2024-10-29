رجب بكار: كانت هناك "مصالح" في بيراميدز.. وهذا سبب اعتزالي

كشف رجب بكار عن كواليس توقيعه للزمالك والأزمات التي واجهها في بيراميدز وسبب ابتعاده عن طلائع الجيش قبل إعلان اعتزاله.

وقال بكار في تصريحاته لقناة صدى البلد: "حين تولى علي ماهر قيادة سموحة في 2017 كنت قد وقعت للزمالك بالفعل أنا وياسر إبراهيم في منزل مرتضى منصور رئيس الأبيض آنذاك، ولكن فرج عامر رئيس سموحة أبلغنا بتمسك ماهر بنا فبقينا وخرج محمود عبد العزيز".

وأضاف "لم أحزن حينها وكان من الممكن أن أفعل مثل محمود عبد العزيز الذي ضغط و"عمل لهم مجنون" لينتقل إلى الزمالك.. كان يضرب الأقماع في التدريبات ونجحت هذه الطريقة فرحل".

وأكمل "وقعت على بياض مع بيراميدز ولكن تم وضع أرقام أقل مما توقعت. رضيت مع اتفاق على تعديل العقد لأني أريد المشاركة في الكونفدرالية واللعب مع المنتخب وبالفعل انضممت مع حسام البدري ولكن فوجئت بعدم توثيق عقدي".

وأضاف "اتصلت بعبد الله السعيد وكنت أنتظر تفعيل العقد المعدل ونزول الراتب فطلب مني الحديث مع المدرب ديسابر الذي رحل بعد أن تحدثت معه".

وواصل "ابتعدت عن المشاركة في الموسم التالي وكان عمر جابر غائبا بسبب التجنيد وكان أحمد توفيق يشارك بدلا مني. وفي مباراة الجونة شاركت بدلا من إسلام عيسى الذي كان مشدودا في طريقه للخروج فواسيته وقلت له إنه كان جيدا. فوجئت أن تلك الجملة بُني عليها أني أفسد غرفة الملابس".

وأوضح "محمد حمدي وعلي جبر احتدا في الملعب فقلت لحمدي: "متخليهوش يزعقلك في الملعب" لأنه صديقي، ولذلك اعتبروا إني أشعل غرفة الملابس".

وأكمل "تم عقد اجتماع بعد مباراة الجونة لبحث أسباب الخسارة ولهذه المباراة ظروف خاصة حيث كان نادر شوقي المدير التنفيذي للجونة ولدينا ممدوح عيد وبينهما منافسة شهيرة.. كانت الأجواء ترفض فكرة الخسارة أمامه".

وتابع "فوجئت بخروجي من قائمة المباراة التالية فغادرت ولم أذهب مع الفريق للملعب وأعترف بخطأي في ذلك. فوجدت ورقة معلقة في غرفة الملابس بإيقافي أنا وإسلام عيسى ومحمد عطوة واحترمت القرار. بعدها بأيام قليلة فوجئت بعودة عيسى وعطوة بدوني".

وواصل "وجدت نفسي أتدرب فرديا فنتج عن ذلك مشادة مع المدرب المساعد فقال لي: لو كنت لاعبا كبيرا لما حدث لك ذلك. لم أنسَ هذه الجملة طوال حياتي".

وأضاف "عُدت إلى منزلي وقلت: حين يحتاجونني سيتواصلون معي. في غياب عمر جابر ومع إيقاف أحمد توفيق لم يعد هناك ظهير أيمن غيري. لعبت مباراة أمام طلائع الجيش وخسرنا بركلات الترجيح في الكأس ثم سافرنا للعب نصف نهائي الكونفدرالية ثم النهائي".

وأكمل "في حفل وداع أنتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز السابق قال: المسؤولون في الإدارة ليس لديهم خبرات وهذا ليس تخصصهم. أتفق معه بالنظر لكم الأموال التي تم إنفاقها. هناك "مصالح" كثيرة تحدث داخل النادي".

وتابع "لو منحت إمكانيات بيراميدز لفريق مثل الاتحاد أو المصري سيحقق المزيد. الفريق الآن صار مجبرا على الفوز بالدوري".

وكشف "محمود فتح الله رحل عن الجهاز الفني للفريق لأنه كان يحتاج لدور أكبر من دوره الحالي وحين اختلف مع الإدارة على هذا الأمر رحل".

وأوضح "في فترة كورونا تم تقسيم غرفة الملابس لغرفتين فأطلقنا عليهما: مجموعة "باتا" التي كانت تضمني، ومجموعة "زارا" التي تضم أعلى العلامات التجارية".

وتابع "وقعت مع فيوتشر ولكنه فجأة لم يعُد يرغب في ضمي، وبعدها فوجئت أن كل الأندية لم تعُد تريدني. تمت الإساءة لسمعتي والقول إني أسرب عقود اللاعبين. تحدثت مع عبد الحميد بسيوني قبل إغلاق القيد بساعات وهكذا انتقلت إلى طلائع الجيش.. ولكني أصبت فور انضمامي لمدة 8 أشهر".

واختتم "بعد عودتي أصبح علاء عبد العال هو المدير الفني، ففوجئت بأحمد المهدي مدير الكرة آنذاك يقول لي: النادي لا يريدك وهذه رغبة المدرب. فعُدت لعبد العال مرة أخرى فقال لي: أنا أريد استمرارك، ماذا بينك وبين هذا الرجل؟ قررت أن أحترم نفسي وأن أبقى في منزلي وظللت على ذمة الطلائع في الموسم الماضي".

وكان طلائع الجيش آخر فريق لعب له رجب بكار في الدوري المصري.

ولم ينضم بكار إلى أي فريق منذ صيف 2022 بعد رحيله عن طلائع الجيش.

وكتب رجب بكار عبر حسابه الشخصي: "بعد المشاركة فيما يقارب من 300 مباراة في الدوري والكأس وإفريقيا وتمثيل العديد من الأندية ومنتخب مصر مع حسام البدري".

وتابع "وبعد الغياب عن الملاعب طوال الفترة الماضية أعلن اليوم اعتزالي بشكل نهائي".

وسبق وأن لعب رجب بكرا لأندية إنبي والداخلية وسموحة وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا وأخيرا طلائع الجيش.

ويبلغ رجب بكار من العمر 33 عاما ولعب في مركز الظهير الأيمن.

وخاض بكار أكثر من 160 مباراة في الدوري المصري مع مختلف الأندية.

وسبق له اللعب في منافسات الكونفدرالية مع فريقي سموحة وبيراميدز.