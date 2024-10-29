الرمادي: هذا موقف انتقال قندوسي إلى الزمالك.. وقطب أهلاوي طالبني بالمساعدة في أزمة الثلاثي

كشف أيمن الرمادي مدرب سيراميكا كليوباترا عن مستجدات موقف أحمد قندوسي لاعب الفريق المعار من الأهلي.

وقال الرمادي في تصريحاته لقناة صدى البلد: "أعتقد أن الاتفاق تم بين الأهلي وسيراميكا على انتقال قندوسي بصفة نهائية ويبقى الاتفاق مع اللاعب".

وأضاف "سأكون الأسعد لو انتقل إلينا بصفة دائمة. أتمنى أن يستمر مع سيراميكا سواء تواجدت أنا أو لا، ولكن أتمنى له الاحتراف الأوروبي لمصلحته قبل أي شيء".

وعن موقفه من انتقاله إلى الزمالك قال: "قلت إننا لو أتانا لاعب من الزمالك فلن يوافق سيراميكا على بيعه للأهلي والعكس صحيح لأننا لا نحب أن يتم وصفنا "بالكوبري". هذه سياسة النادي".

وكشف "قطب أهلاوي كبير طالبني بالمساعدة إن تمكنت في أزمة ثلاثي الزمالك بحكم علاقاتي الجيدة في الإمارات. أنا أقل من أن أتمكن من المساعدة في مثل هذا الأمر ولكنه قال لي: "هؤلاء الأولاد طيبين".

ومن المنتظر أن تنعقد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك نبيل عماد ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد صباح اليوم الثلاثاء في الإمارات العربية المتحدة.

ماذا حدث؟

عقب مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري في أبو ظبي حرر أحد أفراد أمن الملعب محضرا يتهم فيه مصطفى شلبي ونبيل عماد بالاعتداء عليه.

وتوجه الثنائي في اليوم التالي للمباراة إلى أحد أقسام الشرطة في أبو ظبي للإدلاء بأقواله في الواقعة.

وكشف FilGoal.com أن نبيل عماد ومصطفى شلبي تم احتجازهما في قسم الشرطة بالإضافة إلى عبد الواحد السيد مدير الكرة، الذي تم اتهامه مع لاعبي الزمالك بالاعتداء على فرد الأمن الإماراتي.

بعدها أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، أن حسين لبيب رئيس النادي سيعقد جلسة مع حسام المندوه رئيس البعثة في الإمارات وأحمد سليمان عضو المجلس بالإضافة إلى باقي أعضاء مجلس الإدارة لدراسة إمكانية عدم استكمال الفريق لبطولة السوبر والعودة للقاهرة بسبب الأجواء غير المناسبة والضغوط غير المحتملة.

ثم أكد حسام المندوه رئيس بعثة الزمالك أن مجلس أبو ظبي الرياضي سدد الغرامة المالية التي تم توقيعها على الثلاثي المحتجز في قسم الشرطة.

وقال سالم في تصريحات لـ FilGoal.com: "تمت إحالة الثلاثي عبد الواحد السيد ونبيل عماد إلى المحاكمة وتم تحديد جلسة عاجلة".

وأصدر نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن الأحداث التي صاحبت مواجهة الفريق ضد بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري.

وأعرب نادي الزمالك عن تقديره التام لدولة الإمارات العربية الشقيقة وكافة الجهات القائمة على تنظيم كأس السوبر.

وكلف مجلس إدارة الزمالك الجهات المختصة بالنادي بفتح تحقيق موسع وعاجل حول الأحداث التي واكبت المباراة لاتخاذ قرارات تتفق مع مبادئ النادي.

وقرر القضاء الإماراتي إرجاء محاكمة ثلاثي الزمالك نبيل عماد ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد إلى يوم 29 أكتوبر الجاري مع استمرار الاحتجاز لحين النطق بالحكم.