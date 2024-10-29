كأس إنتركونتينينتال - وليد سليمان: لا أعذار في الأهلي.. والضغط على كولر أمر طبيعي

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 - 04:02

كتب : FilGoal

الخطيب - كولر - بيبو - وليد سليمان - بدر رجب

أبدى وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي ولاعبه السابق اعتقاده بأن الضغط على المدرب مارسيل كولر بعد خسارة السوبر الإفريقي أمر طبيعي.

وقال سليمان في تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية: "جمهور الأهلي يريد البطولات طوال الوقت ولا يقبل الأعذار".

وأضاف "المدرب مارسيل كولر شعر بوجود ضغط ولوم بعد خسارة السوبر الإفريقي، وهذا وضع طبيعي في النادي الأهلي".

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وأوضح "كل المدربين مروا بنفس الظروف والضغوط، ولكن كولر يحاول رفع بعض الضغط عن اللاعبين".

وأكمل "الأهلي في أقل من شهر يلعب 3 بطولات في غاية الصعوبة. كنت لاعبا وأعرف أن الأمر صعب للغاية فنحن في النهاية بشر".

وتابع "اللاعب يريد أن يشعر بالفوز الذي حققه وبالإنجاز، والأهلي ينجح في الفصل وقصر الاحتفالات ولكن هذا الأمر صعب".

ويلعب الأهلي ضد العين اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر في كأس إنتركونتيننتال.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: لعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وأقيمت المباراة على ملعب بطل آسيا الذي انتصر بالمباراة.

العين سيواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة.

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