كرة سلة - سيدات الأهلي يحققن الفوز الأول في تصفيات إفريقيا باكتساح فيانا

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 - 03:29

كتب : محمد سمير

سلة الأهلي سيدات

سحق فريق الأهلي لسيدات كرة السلة منافسه فريق فيانا التنزاني بنتيجة 145-52.

جاء ذلك في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا.

وسجلت نادين سلعاوي لاعبة الأهلي 35 نقطة في المباراة.

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وتتواجد بعثة سيدات الأهلي في تنزانيا استعدادا لخوض منافسات التصفيات الإفريقية حتى 2 نوفمبر المقبل.

وتستضيف دولة السنغال منافسات بطولة إفريقيا للأندية في ديسمبر المقبل.

وجاءت مواعيد ونتائج مباريات سيدات سلة الأهلي في تصفيات إفريقيا كالآتي:

الإثنين 28 أكتوبر: الأهلي 145-52 فيانا كوينز التنزاني

الثلاثاء 29 أكتوبر: الأهلي × يانج سيسترز البوروندي (5 مساء)

الأربعاء 30 أكتوبر: الأهلي × جي كيه دولفين الأوغندي (11 صباحا)

الخميس 31 أكتوبر: ربع النهائي

الجمعة 1 نوفمبر: نصف النهائي

السبت 2 نوفمبر: النهائي

ويقود فريق سيدات الأهلي لكرة السلة، طارق خيري المدير الفني.

وكانت سيدات الأهلي قد توجن بألقاب الدوري والكأس والسوبر الموسم الماضي.

وتضم قائمة سيدات الأهلي لكرة السلة 12 لاعبة وهن:

دينا عمرو - نادين سلعاوي - رنيم الجداوي - ميرال أشرف - ريم موسى - فريدة وائل - رضوى محمد - تمارا نادر - يارا أسامة - جايدا خالد - باولينا هيرسلير - نديوما كين.

ولم يسبق لفريق سيدات الأهلي التتويج بلقب بطولة إفريقيا لأندية كرة السلة من قبل.

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