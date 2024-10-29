أنشيلوتي عن فوزه بجائزة أفضل مدرب: أشكر فينيسيوس وكارباخال أولا

علق كارلو أنيشلوتي مدرب ريال مدريد على فوزه بجائزة أفضل مدرب في حفل الكرة الذهبية الذي لم يحضره.

وقال أنشيلوتي عبر إكس: "أريد أن أشكر عائلتي والرئيس والنادي واللاعبين وعلى رأسهم فيني وكارباخال".

وفاز رودري نجم مانشستر سيتي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، في حفل جوائز مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وصار رودري أول إسباني يفوز بالجائزة منذ 64 عاما.

وتفوق رودري على فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الذي حل ثانيا، وزميله جود بيلينجهام الذي حل ثالثا.

وتوج رودري مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، كما فاز بيورو 2024 مع منتخب إسبانيا.

مسألة فينيسيوس تحديدا تسببت بمقاطعة ريال مدريد بكامل أفراده للحفل، حيث تراجعوا جميعا بقرار موحد عن السفر للعاصمة الفرنسية باريس صباح اليوم.

رودري هو الإسباني الثالث في التاريخ فوزا بهذه الجائزة، بعد ألفريدو دي ستيفانو (1957 و1959) ولويس سواريز عام 1960.

وبذلك تفض إسبانيا الشراكة مع الاتحاد السوفييتي وتصبح تاسع أكثر دولة فوزا بالجائزة بـ 4 مرات.

الأكثر تتويجا لا يزال الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ 8 مرات، وبفضله الأرجنتين هي الدولة الأكثر حصدا للجائزة بلاعب واحد فقط، مقابل 7 جوائز لفرنسا وألمانيا بـ 5 لاعبين لكل منهما، و7 جوائز لهولندا والبرتغال بـ 3 لاعبين لكل منهم.

الترتيب النهائي للكرة الذهبية 2024

1- رودري (مانشستر سيتي - إسبانيا)

2- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد - إسبانيا)

3- جود بيلينجهام (ريال مدريد - إنجلترا)

4- داني كارباخال (ريال مدريد - إسبانيا)

5 - إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي - النرويج)

6 - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان / ريال مدريد - فرنسا)

7 - لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان - الأرجنتين)

8 - لامين يامال (برشلونة - إسبانيا)

9 - توني كروس (ريال مدريد - ألمانيا)

10 - هاري كين (بايرن ميونيخ - إنجلترا)

11- فيل فودين (مانشستر سيتي - إنجلترا)

12- فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن - ألمانيا)

13- داني أولمو (برشلونة - إسبانيا)

14- أديمولا لوكمان (أتالانتا - نيجيريا)

15- نيكو ويليامز (أتليتك بلباو - إسبانيا)

16- جرانيت تشاكا (باير ليفركوزن - سويسرا)

17- فيدي فالفيردي (ريال مدريد - أوروجواي)

18- إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا - الأرجنتين)

19- مارتن أوديجارد (أرسنال - النرويج)

20 -هاكان تشالهان أوجلو (إنتر ميلان - تركيا)

21- بوكايو ساكا (أرسنال - إنجلترا)

22- أنطونيو روديجير (ريال مدريد - ألمانيا)

23- روبن دياز (مانشستر سيتي - البرتغال)

24- ويليام ساليبا (أرسنال - فرنسا)

25- كول بالمر (تشيلسي - إنجلترا)

26- ديكلان رايس (أرسنال - إنجلترا)

27- فيتينيا (باريس سان جيرمان - البرتغال)

28- أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن - إسبانيا)

29= ماتيس هوميلس - ( روما/دورتموند - ألمانيا)

29= أرتيم دوفبيك - روما/ جيرونا