الكرة الذهبية – الثانية على التوالي.. أيتانا بونماتي تفوز بجائزة أفضل لاعبة في العالم

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 - 00:22

كتب : FilGoal

أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة - أفضل لاعبة في العالم

فازت أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة ومنتخب إسبانيا بجائزة أفضل لاعبة لكرة القدم النسائية في العالم لعام 2024.

وحصلت بونماتي على الجائزة خلال حفل الكرة الذهبية "بالون دور" لتوزيع جوائز الأفضل في العالم لعام 2024.

وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي تفوز فيها بونماتي بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعبة في العالم.

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كما حصل نادي برشلونة على جائزة أفضل فريق كرة نسائية في العالم خلال الحفل.

وفازت جينيفر هيرموسو لاعبة منتخب إسبانيا بجائزة سقراط لأفضل عمل إنساني.

وحصلت إيما هاريس مدربة تشيلسي على جائزة أفضل مدربة كرة قدم نسائية في العالم.

برشلونة الكرة الذهبية أيتانا بونماتي
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