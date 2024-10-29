الكرة الذهبية - كارلو أنشيلوتي أفضل مدرب في العالم

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 - 00:19

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد

توج كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2024.

وتجري حاليا حفل الكرة الذهبية لتقديم جوائز الأفضل في العالم بكرة القدم والمقدم من صحيفة فرانس فوتبول.

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد خلال الموسم الماضي للتتويج بثلاثة ألقاب.

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وفاز ريال مدريد تحت قيادة أنشيلوتي بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني.

ولم يحضر كارلو أنشيلوتي لاستلام الجائزة في ظل مقاطعة ريال مدريد للحفل بسبب معرفتهم بعدم فوز فينيسيوس جونيور بجائزة أفضل لاعب.

وقدمت الجائزة تحت مسمى يوهان كرويف أسطورة برشلونة السابق.

ونافس كارلو أنشيلوتي على الجائزة كل من لويس ديلافوينتي مدرب إسبانيا وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وتشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن وجياسباريني مدرب أتالانتا.

وحصل ريال مدريد على جائزة أفضل فريق في العالم خلال الحفل.

وأصبح أنشيلوتي أول مدرب يتوج بالجائزة المستحدثة لأول مرة في جوائز الكرة الذهبية.

جائزة أفضل مدرب تتواجد بشكل طبيعي في جوائز زا بيست والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ولكنها تتواجد لأول مرة في حفل فرانس فوتبول.

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