الكرة الذهبية - إيميليانو مارتينيز يفوز بجائزة "ياشين" لأفضل حارس في العالم

فاز إيميليانو مارتينيز بجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم خلال حفل الكرة الذهبية المقدم من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وقال مارتينيز خلال تسلمه للجائزة: "يشرفني العودة إلى هنا، وأشكر كل من ساعدني على الفوز بالجائزة".

وعن استفزاز الخصوم قال: "هذه ليست لمستي الخاصة. حين تكون على أرضية الملعب فأنت تحاول الفوز. خارج الملعب أنا أب وأخ وإنسان عادي للغاية ولكن في الملعب أفعل ما يلزم لتحقيق الفوز".

وفاز الأرجنتيني بالجائزة على حساب أندري لونين حارس ريال مدريد، وأوناي سيمون حارس مرمى أتلتيك بلباو.

وكذلك فاز على حساب مايك ماينيان حارس مرمى ميلان، وجيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان.

وبذلك يفوز مارتينيز بالجائزة للعام الثاني على التوالي، ويصبح الأكثر فوزا بها في التاريخ.

وتوج إيميليانو بالجائزة في العام الماضي 2023.

قبله فاز أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول في 2019، ثم جيانلويجي دوناروما في 2021، ثم تيبو كورتوا في 2023.

وتوج مارتينيز ببطولة كوبا أمريكا 2024 مع منتخب الأرجنتين.

وحتى الآن فاز لامين يامال نجم برشلونة بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب.

وفاز هاري كين نجم بايرن ميونيخ وكيليان مبابي نجم باريس السابق وريال مدريد الحالي بجائزة "جيرد مولر" لأفضل هداف.

بينما فاز ريال مدريد بجائزة أفضل نادٍ في العالم للرجال، وفاز برشلونة بجائزة السيدات.

وحصد رونوين ويليامز حارس مرمى صنداونز الجنوب إفريقي المركز التاسع في القائمة، متفوقا على جريجور كوبيل حارس بوروسيا دورتموند في المركز العاشر.

وجاء ترتيب الحراس كالتالي:

1- إيميليانو مارتينيز - أستون فيلا والأرجنتين (32 عاما)

2- أوناي سيمون - أتلتيك بلباو وإسبانيا (27 عاما)

3- أندري لونين - ريال مدريد وأوكرانيا (25 عاما)

4- جيانلويجي دوناروما - باريس سان جيرمان وإيطاليا (25 عاما)

5- مايك ماينيان - ميلان وفرنسا (29 عاما)

6- يان سومر - إنتر ميلان وسويسرا

7- جيورجي مارمارداشفيلي - فالنسيا وجورجيا

8- ديوجو كوستا - بورتو والبرتغال

9- رونوين ويليامز - صندوانز وجنوب إفريقيا

10- جريجور كوبل - بوروسيا دورتموند وسويسرا