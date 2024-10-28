الكرة الذهبية - حضر كين وغاب مبابي.. تقاسم جائزة أفضل هداف في العالم

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 - 23:28

كتب : FilGoal

حفل الكرة الذهبية 2024 - هاري كين

توج هاري كين نجم بايرن ميونيخ وكيليان مبابي نجم ريال مدريد الحالي بجائزة "جيرد مولر" لأفضل هداف في العالم خلال حفل الكرة الذهبية المقدم من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وتساوى هاري كين وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان السابق وريال مدريد الحالي في عدد الأهداف، ليتقاسمها الجائزة.

وسجل كل منهما 52 هدفا في الموسم الماضي.

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وتغيب فريق ريال مدريد بكامل ممثليه عن حفل الكرة الذهبية، في ظل أنباء عن فوز رودري لاعب مانشستر سيتي بالجائزة الرئيسية على حساب فينيسيوس جونيور.

وبذلك تسلم هاري كين الجائزة وحده على منصة التتويج في الحفل المقام بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكان إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي قد توج بالجائزة العام الماضي.

وفاز لامين يامال نجم برشلونة بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم.

بينما فاز ريال مدريد بجائزة أفضل فريق للرجال، وحصدها برشلونة على مستوى السيدات.

هاري كين كيليان مبابي الكرة الذهبية جيرد مولر
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