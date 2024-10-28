الكرة الذهبية - ريال مدريد أفضل فريق في العالم

توج ريال مدريد بجائزة أفضل نادي في العالم لعام 2024 والمقدمة من صحيفة فرانس فوتبول.

وتجري حاليا حفل الكرة الذهبية والذي يقدم جوائز الأفضل في عالم كرة القدم لعام 2024.

وحصل ريال مدريد خلال الموسم الماضي على بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة 13 في تاريخه والدوري الإسباني للمرة 36 في تاريخه ودوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه.

ولم يحضر أي مندوب عن ريال مدريد لاستلام الجائزة التي حصل عليها الفريق.

وأصبح ريال أول فريق من خارج إنجلترا يحصل على الجائزة التي استحدثت منذ 3 مواسم.

وكان تشيلسي قد حصل على الجائزة مرة ومانشستر سيتي مرتين قبل أن يكسر ريال مدريد احتكار الأندية الإنجليزية.