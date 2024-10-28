الكرة الذهبية - ريال مدريد أفضل فريق في العالم
الإثنين، 28 أكتوبر 2024 - 23:19
كتب : FilGoal
توج ريال مدريد بجائزة أفضل نادي في العالم لعام 2024 والمقدمة من صحيفة فرانس فوتبول.
وتجري حاليا حفل الكرة الذهبية والذي يقدم جوائز الأفضل في عالم كرة القدم لعام 2024.
وحصل ريال مدريد خلال الموسم الماضي على بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة 13 في تاريخه والدوري الإسباني للمرة 36 في تاريخه ودوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه.
ولم يحضر أي مندوب عن ريال مدريد لاستلام الجائزة التي حصل عليها الفريق.
وأصبح ريال أول فريق من خارج إنجلترا يحصل على الجائزة التي استحدثت منذ 3 مواسم.
وكان تشيلسي قد حصل على الجائزة مرة ومانشستر سيتي مرتين قبل أن يكسر ريال مدريد احتكار الأندية الإنجليزية.
نرشح لكم
أنشيلوتي عن فوزه بجائزة أفضل مدرب: أشكر فينيسيوس وكارباخال أولا فينيسيوس بعد خسارة الكرة الذهبية: سأفعل 10 أضعاف ما فعلته.. إنهم ليسوا مستعدون الكرة الذهبية - المفاجأة الكبرى.. رودري أفضل لاعب في العالم الكرة الذهبية – الثانية على التوالي.. أيتانا بونماتي تفوز بجائزة أفضل لاعبة في العالم الكرة الذهبية - كارلو أنشيلوتي أفضل مدرب في العالم الكرة الذهبية - إيميليانو مارتينيز يفوز بجائزة "ياشين" لأفضل حارس في العالم الكرة الذهبية - حضر كين وغاب مبابي.. تقاسم جائزة أفضل هداف في العالم الكرة الذهبية - لامين يامال أفضل لاعب شاب في العالم