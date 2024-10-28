الكرة الذهبية - لامين يامال أفضل لاعب شاب في العالم

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 - 23:05

كتب : FilGoal

لامين يامال يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في حفل الكرة الذهبية

فاز لامين يامال نجم برشلونة بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في حفل جوائز الكرة الذهبية من فرانس فوتبول.

وتوج يامال بيورو 2024 مع إسبانيا، كما كان أصغر لاعب في التاريخ يتواجد بقائمة الـ 10 الأوائل في ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب.

وقال يامال عقب الفوز بالجائزة: "شرف لي أن أفوز بالجائزة من فرانس فوتبول فهذا اعتراف كبير".

وأضاف "أهدي الجائزة لوالدي وجدي وجدتي الذين ساعدوني كثيرًا".

وأكمل "أشكر الجهاز الفني واللاعبين ومدرب المنتخب لويس دي لا فوينتي وتشافي وفليك. كلهم ساعدوني. يحيا برشلونة".

وعن رونالدو الظاهرة أصغر من فاز بالكرة الذهبية بعمر 21 عاما قال: "إنه لاعب خرافي وأتمنى أن أحظى بمسيرة مثل مسيرته".

وحين سألته مقدمة الحفل: لديك 3 سنوات لتحطيم رقمه فهل تقبل بالتحدي؟ أجاب ضاحكا: "لا".

وتغلب يامال على زميله باو كوبارسي، وأليخاندرو جارناتشو وكوبي ماينو ثنائي مانشستر يونايتد، وكريم كوناتي مهاجم سالزبورج النمساوي، وأردا جولر لاعب ريال مدريد، وجواو نيفيز نجم بنفيكا الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان، وماتيس تيل لاعب بايرن ميونيخ، ووارين زاير إيميري لاعب باريس سان جيرمان، وسافينيو جناح جيرونا السابق ولاعب مانشستر سيتي الحالي.

وجاء ترتيب الـ 5 الأوائل في جائزة كوبا كالتالي:

1- لامين يامال (17 عاما) - برشلونة

2- أردا جولر (19 عاما) - ريال مدريد

3- كوبي ماينو (19 عاما) - مانشستر يونايتد

4- سافينيو (20 عاما) - مانشستر سيتي

5- باو كوبارسي (17 عاما) - برشلونة

لامين يامال كوبا الكرة الذهبية
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