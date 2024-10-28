التجربة الخامسة في إيطاليا.. جنوى يتعاقد مع بالوتيلي

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 - 22:20

كتب : FilGoal

توقيع ماريو بالوتيلي لنادي جنوى

أعلن نادي جنوى تعاقده مع ماريو بالوتيلي لاعب أضنة ديمرسبور التركي السابق في صفقة انتقال حر.

ووقع بالوتيلي على عقد مع جنوى حتى نهاية الموسم الحالي.

وتعتبر هذه التجربة هي الخامسة لبالوتيلي في إيطاليا.

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وبدأ بالوتيلي مسيرته في إيطاليا في فريق لوميتزاني في 2006 بعد صعوده للفريق الأول ثم تعاقد معه إنتر في صيف نفس العام.

وضم إنتر بالوتيلي مقابل 360 ألف يورو لكن لعب في فريق الشباب.

والتجربة الثالثة لبالويتي في إيطاليا مع ميلان النادي الذي يشجعه منذ طفولته، ثم لعب في بريشا.

والتجربة الأخيرة والخامسة لبالوتيلي في إيطاليا مع مونزا في 2021.

ولعب بالوتيلي طوال مسيرته 495 مباراة وتمكن من تسجيل 210 هدفا وصنع 43 آخرين.

ماريو بالوتيلي جنوى
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