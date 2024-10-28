خبر في الجول - نفاد وعادل.. ثنائي الزمالك إلى فاركو

حصل فاركو على لاعبين جديدين بدون مقابل في قائمته للموسم الجديد 2024-2025.

وعلم FilGoal.com أن ثنائي الزمالك عبد الرحمن نفاد ومازن عادل قد انتقل إلى فاركو في صفقة انتقال حر.

ووقع كل منهما عقد مدته 3 سنوات مع ناديه الجديد.

وجاء ذلك عقب إبلاغهما من جانب الزمالك بالاستغناء عنهما.

وشارك الثنائي مع فاركو في التدريبات وفترة الإعداد بالفعل.

عبد الرحمن نفاد هو حارس مرمى الزمالك السابق، من مواليد 2003 وكان مقيدا بالقائمة الإفريقية.

أما مازن عادل فهو لاعب وسط من مواليد 2003 في فرق المراحل السنية للأبيض.