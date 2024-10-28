كأس إنتركونتيننتال - محاضرة وتدريبات خططية في ختام استعدادات الأهلي لمباراة العين

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 - 21:50

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - السوبر المصري - كولر

خاض الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم على استاد القاهرة، استعدادًا لمباراة العين الإماراتي التي تقام مساء غد في بطولة إنتركونتيننتال.

وأدى الفريق تدريباته اليوم بحضور وسائل الإعلام خلال ربع الساعة الأولى من المران، وفقًا للوقت المسموح به في البطولة.

واشتمل مران الفريق على تدريبات بدنية خفيفة قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

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وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويلعب الأهلي ضد العين غدا الثلاثاء 29 أكتوبر في كأس إنتركونتيننتال.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: لعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وأقيمت المباراة على ملعب بطل آسيا الذي انتصر بالمباراة.

العين سيواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة.

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