خدمة في الجول - تعرف على أماكن دخول جماهير الأهلي لاستاد القاهرة في مباراة العين

أعلنت شركة تذكرتي عن آخر التعليمات الخاصة بالجمهور الذي سيحضر مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتينينتال.

ويستضيف الأهلي فريق العين الإماراتي في تمام الثامنة غدا الثلاثاء بالمرحلة الثانية من كأس إنتركونتينينتال.

ويتسلم بطل تلك المواجهة، كأس بطولة بطل قارات (إفريقيا - آسيا - المحيط الهاديء).

وتدخل جماهير الدرجة الثالثة يمين من بوابة طريق النصر.

بينما تدخل جماهير الدرجة الثانية والثالثة يسار من بوابة صلاح سالم.

أما جماهير الدرجة الأولى يمين ويسار المقصورة تدخل من بوابة آل رشدان.

1- لن يسمح بدخول حاملي بطاقة تذكرتي Fan ID لموسم 2023-2024 و عليه يجب تواجد بطاقة تذكرتي Fan ID للموسم الجديد 2024-2025.

2- فتح بوابات استاد القاهرة الساعة الثانية ظهراً واستقبال الجماهير الراغبة في التواجد مبكراً.

3- لن يسمح بالدخول بتذكرة غير مطابقة ببطاقة تذكرتي Fan ID الخاصة بك.

4- لن يسمح بدخول حاملي الدعوات بدون بطاقة تذكرتي Fan ID لموسم 2024-2025.

5- عدم التواجد في محيط الاستاد بدون التذكرة و تذكرتي Fan ID الخاصة بك.

6- ارتداء بطاقة تذكرتي Fan ID قبل الدخول من بوابات الاستاد.

7- التزام كل مشجع بالدرجة المخصصة له.

8- لا يمكن نقل ملكية التذكرة من شخص الي شخص آخر باي حال من الاحوال.

10- الجماهير حاملي تذاكر المقصورة الإلتزام برقم المقاعد المدونة علي التذاكر المخصصة لهم.