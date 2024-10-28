كأس إنتركونتينينال - مؤتمر رحيمي: لا أعلم شيء عن اهتمام الأهلي السابق بي.. وأتمنى الاحتراف

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 - 20:57

كتب : FilGoal

سفيان رحيمي - العين - الهلال

يرى سفيان رحيمي لاعب العين أن تسجيله ضد الأهلي ليس مهما بقدر أهمية فوز فريقه.

سفيان رحيمي

النادي : العين

العين

ويلعب العين مع الأهلي غدا الثلاثاء في الدور الثاني من بطولة إنتركونتينينال.

وقال رحيمي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المعنويات مرتفعة واللاعبين على أتم الجاهزية وإن شاء الله سنكون على قدر المسؤولية".

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وتابع "التسجيل ضد الأهلي؟ أهم شيء هو فوز الفريق لا يهم أن يسجل لاعب معين".

وواصل "مواجهة الأهلي ستكون مباراة كبيرة بين فريقين من الكبار، أتينا لنقدم مباراة كبيرة على قدر المسؤولية وأتمنى أن نكون محظوظين ونحقق اللقب ونتأهل للمباراة الثالثة".

وكشف "عدم اختياري للانضمام للأهلي سابقا؟ لا أدري بتلك الأمور أملك وكيل لاعبين وهو من يعرفها أنا كل تركيزي على مواجهة الغد ومع نادي العين".

وشدد "الضغط المفروض علينا بحضور الجماهير هو حافز كبير للاعبين ونتمنى أن نقدم المستوى الذي يليق، واللاعبين اعتادوا على الضغط الجماهيري وفي العام الماضي لعبنا في ملاعب ضد عدد حضور جماهيري كبير واعتدنا على ذلك الأمر".

وأضاف "أشرف داري لاعب منتخب المغرب وهو صديقي وأتمنى له التوفيق ومواجهتنا ستكون مختلفة لأنها ستكون خارج الديار".

وأتم "أشكر جماهير المغرب على ثقتهم بسفيان رحيمي وأتمنى أن أكون ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب إفريقي وأي شخص يتمنى الاحتراف في دوري كبير ولكن تركيزي حاليا مع العين وإن شاء الله يكون القادم أفضل".

وسيحصل الفائز على كأس وسيلتقي مع الفائز من بطل أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية في الدور التالي.

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