إنتركونتينينتال - مؤتمر كريسبو: فخورون بالتواجد هنا.. وسنتحدث مع أولادنا حول تلك المشاركة

شدد هيرنان كريسبو مدرب العين الإمارات على فخر فريقه بالتواجد في بطولة إنتركونتينينتال ومواجهة الأهلي.

ويلعب العين مع الأهلي غدا الثلاثاء في الدور الثاني من بطولة إنتركونتينينال.

وقال كريسبو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "فخورون بتواجدنا هنا والأجواء في القاهرة رائعة ونشعر بالحماس للمشاركة في مثل ذلك النوع من المباريات المهمة، نحن مستعدون وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا".

وواصل "سعداء بالتواجد هنا، هذه بطولة دولية ولم يشارك العين فيها إلا مرة واحدة لأنها كانت من تنظيمه وللتواجد هنا يجب عليك التتويج بدوري أبطال آسيا وأنا فخور بتلك المجموعة".

وتابع "أشكر اللاعبين لأننا سنلعب غدا ضد فريق عظيم صاحب جماهير كبيرة، وفي ملعب يحتوي على 100 ألف مشجع جميعهم سيظهرون شغفهم، ونحن نملك مجموعة رائعة من اللاعبين على مستوى كرة القدم والمستوى الإنساني وسنواجه تحديا كبيرا ونريد أن نلعب كرة القدم الخاصة بنا ونحترم هويتنا وفخور بالتواجد في تلك التجربة".

وشدد "سنتحدث مع أولادنا حول مشاركتنا في مثل تلك التجربة ونشعر بالشغف هنا ولا نعيش مثل تلك المواقف كل يوم، محظوظون بالتواجد هنا ولكننا اكتسبنا ذلك الحظ بأنفسنا وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا وأن نلعب بشخصيتنا ولكن المباراة ستكون صعبة جدا".

وشدد "نحن الفريق الوحيد هذا الموسم الذي يشارك في 7 بطولات وعندما تواجه فرقا من المستوى العالي قد تخسر ولكنني هادئ لأن الأداء الذي قدمناه في كل مباراة كان جيدا وأحيانا نكون محظوظين وأحيانا لا ولكن هذه كرة القدم

وأضاف "جودة الأهلي والهلال مختلفتان ولكن أحيانا الأقوى ليس بالضرورة هو من يفوز، نعرف أننا سنواجه الفريق الأقوى في إفريقيا وعلى ملعبهم وهذا مختلف تماما لأنها مباراة خروج مغلوب خارج ملعبنا ولكننا نؤمن بأنفسنا ونعرف أنها مباراة صعبة ضد فريق عالي المستوى".

وأردف "سفيان رحيمي هو الأفضل في العين ويمكنه اللعب كحارس مرمى وسيكون الأفضل أيضا".

وأتم "سنأخذ حذرنا خلال المباراة كالعادة من المنافس ولكننا نركز دائما على أنفسنا وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا، نحترم الجميع ونحترم منافسنا الذي سيلعب على ملعبه ووسط جماهيره".

وسيحصل الفائز على كأس وسيلتقي مع الفائز من بطل أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية في الدور التالي.