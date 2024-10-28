ريال مدريد لـ في الجول: لا نتواجد في مكان لا يحترمنا ولذلك لن نحضر حفل الكرة الذهبية
الإثنين، 28 أكتوبر 2024 - 19:45
كتب : حسام أحمد
شدد خوان كاميلو المتحدث الإعلامي لريال مدريد الإسباني على أن ناديه قرر عدم حضور حفل الكرة الذهبية في باريس بسبب شعورهم بعدم احترام تجاه الملكي.
فينيسيوس جونيور
النادي : ريال مدريد
وقال كاميلو لـFilGoal.com: "إذا لم يفز فينيسيوس بالكرة الذهبية فإن المعايير التي تعتمد الجائزة عليها يجب أن تسفر عن فوز كارباخال بها".
وأضاف "وبما أن الأمر ليس كذلك، فمن الواضح أن جائزة الكرة الذهبية لا تحترم ريال مدريد، ولذلك ريال مدريد لا يتواجد في مكان لا يتم احترامه فيه".
قرر نادي ريال مدريد عدم سفر الوفد الخاص به إلى باريس لحضور حفل الكرة الذهبية مساء اليوم الإثنين.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد علم بعدم فوز نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور بالجائزة.
ولذلك قرر عدم سفر اللاعب إلى باريس كما قاطع النادي الإسباني الحفل بالكامل.
وأيضا قرر ريال مدريد عدم سفر أي فرد منه للحفل سواء فلورينتينو بيريز رئيس النادي وكارلو أنشيلوتي وجود بيلينجهام.
وتشير التقارير الصحفية إلى أن رودري لاعب مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية.
كما قرر نادي ريال مدريد إلغاء التغطية الخاصة بحفل الكرة الذهبية مساء اليوم على قناة النادي، والتي كانت ستستمر لمدة 5 ساعات.
وأن ريال مدريد يشعر بغضب شديد بعد معرفته بعدم فوز فينيسيوس بالكرة الذهبية والنادي يعتبر الجائزة الآن غير موجودة وليس لها قيمة.
كذلك ريال مدريد قرر كان يستعد لسفر بعثة مكونة من 50 شخصا برئاسة فلورنتينو بيريز لحضور حفل الكرة الذهبية في باريس لكنه قرر إلغاء سفر الجميع.