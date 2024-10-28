ريال مدريد لـ في الجول: لا نتواجد في مكان لا يحترمنا ولذلك لن نحضر حفل الكرة الذهبية

شدد خوان كاميلو المتحدث الإعلامي لريال مدريد الإسباني على أن ناديه قرر عدم حضور حفل الكرة الذهبية في باريس بسبب شعورهم بعدم احترام تجاه الملكي.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقال كاميلو لـFilGoal.com: "إذا لم يفز فينيسيوس بالكرة الذهبية فإن المعايير التي تعتمد الجائزة عليها يجب أن تسفر عن فوز كارباخال بها".

وأضاف "وبما أن الأمر ليس كذلك، فمن الواضح أن جائزة الكرة الذهبية لا تحترم ريال مدريد، ولذلك ريال مدريد لا يتواجد في مكان لا يتم احترامه فيه".

قرر نادي ريال مدريد عدم سفر الوفد الخاص به إلى باريس لحضور حفل الكرة الذهبية مساء اليوم الإثنين.