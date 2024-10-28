ماركا: ريال مدريد يلغي تغطية حفل الكرة الذهبية.. "جائزة ليس لها قيمة"

قرر نادي ريال مدريد إلغاء التغطية الخاصة بحفل الكرة الذهبية مساء اليوم على قناة النادي، وذلك بعدما علم بعدم فوز نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور بالجائزة.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد ألغى التغطية الخاصة للحفل على قناة النادي والتي كانت ستستمر لمدة 5 ساعات.

وأن ريال مدريد يشعر بغضب شديد بعد معرفته بعدم فوز فينيسيوس بالكرة الذهبية والنادي يعتبر الجائزة الآن غير موجودة وليس لها قيمة.

كما أن ريال مدريد كان يستعد لسفر بعثة مكونة من 50 شخصا برئاسة فلورنتينو بيريز لحضور حفل الكرة الذهبية في باريس لكنه قرر إلغاء سفر الجميع.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن رودري لاعب مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم للكرة الذهبية 30 لاعبا وهم:

جود بيلينهجام (ريال مدريد/ إنجلترا)

روبن دياز (مانشستر سيتي/ البرتغال)

فيل فودين (مانشستر سيتي/ إنجلترا)

فيدي فالفيردي (ريال مدريد/ أوروجواي)

إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا/ الأرجنتين)

إرلينج هالاند (مانشستر سيتي/ النرويج)

نيكو ويليامز (أتليتك بلباو/ إسبانيا)

جرانيت تشاكا (باير ليفركوزن/ سويسرا)

أرتيم دوفبيك (روما/ أوكرانيا)

توني كروس (ريال مدريد/ مانشستر سيتي)

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد/ البرازيل)

داني أولمو (برشلونة/ إسبانيا)

فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن/ ألمانيا)

مارتن أوديجارد (أرسنال/ النرويج)

ماتس هوميلز (روما/ ألمانيا)

رودري (مانشستر سيتي/ إسبانيا)

هاري كين (بايرن ميونيخ/ إنجلترا)

ديكلان رايس (أرسنال/ إنجلترا)

فيتينيا (باريس سان جيرمان/ البرتغال)

كول بالمر (تشيلسي/ إنجلترا)

داني كارفاخال (ريال مدريد/ إسبانيا)

لامين جمال (برشلونة/ إسبانيا)

بوكايو ساكا (أرسنال/ إنجلترا)

هاكان تشالهان أوجلو (إنتر ميلان/ تركيا)

ويليام ساليبا (أرسنال/ فرنسا)

كيليان مبابي (ريال مدريد/ فرنسا)

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان/ الأرجنتين)

أديمولا لوكمان (أتالانتا/ نيجيريا)

أنطونيو روديجير (ريال مدريد/ ألمانيا)

أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن/ إسبانيا)