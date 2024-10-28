للمرة الثانية.. فليك مدرب الشهر بالدوري الإسباني

توج هانسي فليك مدرب برشلونة بجائزة أفضل مدرب في شهر أكتوبر بالدوري الإسباني.

وحصل فليك على الجائزة للمرة الثانية خلال الموسم الحالي بعد جائزة شهر أغسطس.

ولعب برشلونة 3 مباريات في شهر أكتوبر بالدوري الإسباني ضد ريال مدريد وإشبيلية وديبورتيفو ألافيس وحقق الفوز خلالهم جميعا.

وسجل برشلونة 12 هدفا خلال الثلاث مباريات واستقبل هدفا واحدا.

وكان برشلونة قد فاز في آخر مبارياته على ريال مدريد بأربعة أهداف دون مقابل.

ويحتل برشلونة حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.